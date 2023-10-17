Рада підтримала скасування мораторію на перевірки бізнесу в першому читанні

Верховна Рада на засіданні 17 жовтня підтримала в першому читанні законопроєкт №10016-д про повернення податкових перевірок бізнесу.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

Законопроєкт у першому читанні зі скороченим терміном підготовки до другого читання підтримали 237 народних депутатів.

"Згідно тексту розширюється перелік проведення документальних планових податкових перевірок з 1 листопад. Але дата скоріш за все буде ще змінена", - зазначив депутат.

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Так, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік:

мали вдвічі більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;

мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі та ПДВ менший ніж 50% по галузі;

річний дохід становить понад 10 млн грн, при тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Железняк наголосив, що законопроєкт не повертає перевірки для ФОПів першої та другої груп та підприємств на окупованих територіях або територіях де йдуть бойові дії.

Перевірки, які були відкриті законопроектом №8401 з серпня 2023 року, а саме виробників тютюну, палива, алкоголю, грального бізнесу та надавачів фінансових послуг залишаються у пріоритеті.

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Прийняття законопроєкту №10016-д є одним зі структурних маяків у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні 5 вересня схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".