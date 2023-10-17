БЕБ та СБУ проводять "маски-шоу" у ресторанному холдингу !FEST

СБУ та БЕБ проводять обшуки в приміщеннях ресторанного холдингу !FEST, ймовірно йдеться про приміщення нічного клубу FESTrepublic.

Про це повідомив співзасновник !FEST Юрій Назарук.

За його словами, робота офісу заблокована. А розташований у Львові простір "FESTrepublic" не працює більш як дві години.

"Здавалось, що під час війни - всі на одній стороні, бо ворог один. Але є й ще інші сторони й війни. Маємо сьогодні на FESTrepublic класичні маски-шоу. В шоломах з автоматами, броніках- все як на фронт відправляли", - написав Назарук на своїй сторінці в фейсбук.

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"Всі працівники перебувають фактично в заручниках, вся діяльність паралізована. Реально дежавю. ... у цей час коли на іншому боці країни зовсім інше", - наголосив він.

За словами Назарука, правоохоронці заявляють про порушену кримінальну справу, хоча у самому холдингу про це чують вперше.

"Насправді нічого нового - діяльність ФОПів в ресторанах, зарплати - господарська діяльність. Нібито кримінальна справа. Хоча досі жодного запита, звернення", - зазначив співзасновник !FEST.

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"На жаль до цього часу - ми залишаємось бізнесово невільницькою країною. Доки держава зі зброєю штурмує підприємців, а не захищає їх - ми залишаємось країною не для цивілізованих інвесторів", - додав він.

Нагадуємо:

"Холдинг емоцій "!FEST" — мережа концептуальних авторських ресторанів та напрямків, заснована у Львові 2007 року трьома підприємцями: Андрієм Худо, Дмитром Герасімовим та Юрком Назаруком.

Поява таких ресторанів мережі як "Мазох-café" та "Криївка" викликала багато дискусій у суспільстві.

А такі заклади, як "П'яна вишня", "Львівські пляцки", "Дзига" користуються популярністю у туристів та у самих львів'ян.

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