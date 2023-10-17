"Військовий" ПДФО з місцевих до держбюджету: Рада не схвалила законопроєкт

Верховна Рада 17 жовтня не схвалила в другому читанні законопроєкт №10037, яким пропонується переспрямувати ПДФО з забезпечення військових з місцевих до державного бюджету.

Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев та перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Для прийняття проєкту закону не вистачило 2 голоси, за проголосували 223 народні обранці.

"На жаль, парламент не підтримав перерозподіл військового ПДФО. Парламентарі вирішили, що бруківка і стадіони важливіші за дрони і зброя для армії. Політиканство та популізм перемогли державництво", - написав Гетманцев.

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Законопроєкт №10037- відправили на повторне друге читання. Також парламентарі підтримали скорочені терміни підготовки до повторного другого читання.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується військовий податок на доходи фізосіб (ПДФО) направити з місцевих бюджетів на закупівлю техніки й власне виробництво зброї. Законопроєкт мав залучити на ці цілі 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного.

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У Міністерстві фінансів запевняли, що підвищення фінансування армії через військовий ПДФО не створює жодних ризиків для місцевих бюджетів.

Водночас законопроєкт викликав напружену реакцію серед громад.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня підтримала за основу законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у державний бюджет.

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