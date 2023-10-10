Новости 10 октября: Кабмин отчитывается о готовности к отопительному сезону, импорт сырья для боеприпасов упростили

Об отопительном сезоне. На начало октября в Украине к отопительному сезону готовы более 99% объектов ЖКХ.

Об импорте сирья для боеприпасов. Кабинет министров утвердил постановление об упрощении импорта сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА.

О протезных заводах. Приватизация протезных предприятий в Украине пойдет им на пользу, поскольку поможет сохранить квалифицированный персонал и нарастить производственные мощности.

О Пышном. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный категорически опровергает сообщение, которое распространяют отдельные украинские СМИ, о якобы написанном им заявлении на отставку.

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О "Киевстаре". Министерство юстиции готовит иск в Высший антикоррупционный суд относительно взыскания активов подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана в доход Украины, в частности части мобильного оператора "Киевстар".

Эксклюзив ЭП

Мир в кармане корпораций. Как техногиганты стали влиятельнее государств

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Как технологические корпорации наращивают могущество и не приведет ли это к ситуации, когда правительства станут зависимыми от них? (укр)