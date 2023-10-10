Новости 10 октября: Кабмин отчитывается о готовности к отопительному сезону, импорт сырья для боеприпасов упростили
Об отопительном сезоне. На начало октября в Украине к отопительному сезону готовы более 99% объектов ЖКХ.
Об импорте сирья для боеприпасов. Кабинет министров утвердил постановление об упрощении импорта сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА.
О протезных заводах. Приватизация протезных предприятий в Украине пойдет им на пользу, поскольку поможет сохранить квалифицированный персонал и нарастить производственные мощности.
О Пышном. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный категорически опровергает сообщение, которое распространяют отдельные украинские СМИ, о якобы написанном им заявлении на отставку.
О "Киевстаре". Министерство юстиции готовит иск в Высший антикоррупционный суд относительно взыскания активов подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана в доход Украины, в частности части мобильного оператора "Киевстар".
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