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Глава НБУ Пышный прокомментировал информацию о своей "отставке": это "вброс"

Вторник, 10 октября 2023, 16:43 - Лия Ильченко

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный категорически опровергает сообщение, которое распространяют отдельные украинские СМИ, о якобы написанном им заявлении на отставку.

Соответствующее сообщение размещено в фейсбук главы НБУ, который на данный момент находится в Марокко с официальным визитом для участия в Ежегодном собрании Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"Эта информация не соответствует действительности. Не более чем очередной вброс. Работаем дальше, обязательно вернемся в Украину с результатами", - отметил он.

По словам Андрея Пышного, он с удивлением узнал о запущенном в Украине фейке в перерыве между встречами в рамках зарубежного визита.

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"В перерыве между встречами с удивлением узнал, что я будто бы написал заявление об увольнении с должности главы НБУ и выбрал для этого именно Марракеш", - написал глава НБУ.

Напоминаем:

10 октября в информационном пространстве начало распространяться сообщение, что глава Национального банка Украины Андрей Пышный написал заявление об увольнении с должности. Якобы по состоянию здоровья.

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Анонимные источники этой "информации" утверждают, что возвращение Пышного в Украину пока остается открытым.

Нацбанк
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