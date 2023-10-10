Правительство упростило импорт сырья для боеприпасов и боевых частей дронов

ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ TELEGRAM МИХАИЛА ФЕДОРОВА

Кабинет министров утвердил постановление об упрощении импорта сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, это обеспечит украинские потребности и позволит нарастить выпуск беспилотников.

"Правительство максимально упростило ввоз беспилотников. Расширило перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля. Мы сняли бюрократические преграды для закупок украинских дронов", - добавил Шмгаль.

Реклама:

По словам представителя правительства в ВР Тараса Мельничука, речь идет об изменениях в Порядок реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов к беспилотным системам и боевых частей беспилотных систем.

По его словам, они предусматривают "установление упрощенного порядка осуществления процедур государственного экспортного контроля при осуществлении импорта товаров военного назначения и двойного использования производителями боеприпасов и боевых частей к беспилотным системам".

Экономическая правда

Реклама: