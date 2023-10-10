ФГИУ хочет продать протезные заводы, потому что трудно конкурировать

Приватизация протезных предприятий в Украине пойдет им на пользу, поскольку поможет сохранить квалифицированный персонал и нарастить производственные мощности.

Об этом заявили в Фонде госимущества, который выставил на продажу Хмельницкое государственное экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие.

"Сейчас Фонд объявил аукцион по приватизации только одного такого актива. Это первая попытка ФГИУ найти частного инвестора для государственного предприятия по изготовлению такой социально-важной продукции", - прокомментировали в ФГИУ.

Необходимость продажи протезных предприятий в Фонде госимущества объясняют якобы невозможностью организовать на государственных предприятиях конкурентное производство.

Реклама:

"Государственным предприятиям все сложнее работать и конкурировать с частными производителями, которые технологически более прогрессивны", - говорится в сообщении.

При этом в Фонде признают, что государственные предприятия имеют хорошую начальную базу и квалифицированные кадры, которые требуют только инвестиций.

"При наличии уже готовой начальной материальной, инфраструктурной базы и привлечении дополнительных инвестиций через приватизацию они получат мощный толчок для своего развития", - отмечает Сергей Симонов, заместитель Председателя ФГИУ.

Реклама:

"При таких рыночных условиях приватизация безусловно позволит им сохранить производство, квалифицированный персонал, а также освоить новые технологии и нарастить производственные мощности", - говорят в Фонде госимущества.

Как отмечают в ФГИУ, инициатива по приватизации протезных предприятий исходит от Минсоцполитики

В декабре 2022 года Министерство соцполитики передало в сферу управления ФГИУ 17 протезно-ортопедических предприятий.

Перед принятием решения о приватизации части из них Фонд в течение нескольких месяцев проводил консультации с различными государственными институтами и общественными организациями, которые занимаются вопросом протезирования военных и гражданских, чтобы услышать их позицию по поводу сохранения баланса между коммерческим и государственным рынком.

"По мнению большинства из них, государство должно оставить за собой функции сертификации и контроля за рынком изготовления протезов. Часть предприятий можно приватизировать - те, которые требуют значительных инвестиций в развитие, при условии сохранения профиля", - говорят в Фонде госимущества.

Напоминаем:

Во время войны в Украине значительно возросло количество людей, нуждающихся в протезировании конечностей.

При этом, протезирование гражданам, пострадавшим в результате войны, осуществляется бесплатно, то есть за счет государства. Приватизация протезных предприятий фактически означает, что средства, выделяемые государством на компенсацию стоимости протезов, будут идти в частные руки. Бесплатные протезы в Украине могут получить не только военные, но и гражданские граждане, пострадавшие в результате военных действий. Для военных предельная стоимость протеза, которую покрывает государство, втрое выше. Максимальная компенсация стоимости - 2 млн грн. Эта сумма позволяет гарантировать высокую функциональность протеза. Для сравнения, заявленная стоимость выставленного на приватизацию Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия составляет 49,460 млн грн.

Сейчас в Украине работает около 50 протезно-ортопедических предприятий, которые внесены в Реестр Гослекслужбы как производители медицинских изделий, соответствующих условиям технических регламентов.

Стоит вспомнить, что в марте 2023 года генеральный директор Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью Виталий Музыченко опровергал якобы ненадлежащее качество протезов, произведенных в Украине. По его словам, они производятся из составляющих мировых производителей.

По данным издания The Wall Street Journal, за более чем 1,5 года полномасштабной войны около 50 тысяч украинцев стали инвалидами, потеряв руки или ноги.