Минюст готовит иск о взыскании активов Фридмана, в частности, доли "Киевстара" - СМИ

Министерство юстиции готовит иск в Высший антикоррупционный суд относительно взыскания активов подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана в доход Украины, в частности части мобильного оператора "Киевстар".

Об этом Forbes рассказал чиновник в Минюсте на правах анонимности.

Чиновник отметил, что взыскание актива в доход государства прорабатывается, при этом анализируется доля в предприятии, которая будет подлежать взысканию.

При этом в ведомости отмечают, что это не связано с арестом суда по материалам СБУ корпоративных прав "Киевстар", о чем сообщалось на прошлой неделе.

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"Министерство юстиции готовит иск безотносительно к арестам. Если установлены основания и связанность подсанкционных с активом", – отмечает чиновник.

Если ВАКС удовлетворит иск Минюста, эти активы будут переданы в Фонд государственного имущества и выставлены на конкурс по поиску управляющего.

В "Киевстаре" отрицают, что Фридман является конечным бенефициарным владельцем компании.

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"Никаким образом не влияет на деятельность компании и не получает никакой финансовой или иной выгоды", - отметили в компании.

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Напоминаем:

Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Фридману, Авену и Косогову, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.

По данным источников ЭП, среди арестованных активов - 100% ЧАО "Киевстар", которые контролируются этими олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd.. А также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в других компаниях, в частности, ООО "Хелси Украина".