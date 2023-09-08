Василий Хмельницкий продал свою долю в ТРЦ Ocean Plaza бизнес-партнеру Иванову
Столичный бизнесмен Василий Хмельницкий продал свою долю (33,35%) в ТРЦ Ocean Plaza бизнес-партнеру, владельцу инвесткомпании Q Partners Андрею Иванову.
Об этом Хмельницкий сообщил в Facebook.
"На прошлой неделе были официально финализированы все соглашения по продаже моей доли ТРЦ Ocean Plaza моему давнему партнеру Андрею Иванову", – написал Хмельницкий.
Владельцем еще 66,65% является государство в лице Фонда госимущества. Сумму сделки бизнес-партнеры не раскрывают.
"Более трех лет назад мы с моим партнером Василием Хмельницким достигли договоренности, согласно которой я буду постепенно выкупать девелоперскую компанию UDP, инвестиции которой уже долгое время находились под моим управлением. Соглашение по выкупу 33,35% акций ТРЦ "Оушен Плаза", что является частью UDP, является логическим продолжением процесса", – прокомментировал Иванов агентству "Интерфакс-Украина".
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Напоминаем:
Василий Хмельницкий выкупил акций компании Ocean Plaza Project у двух англичан. Ранее, до "англичан", эти ценные бумаги принадлежали семье Аркадия Ротенберга.
В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и постановил конфисковать доли россиян, в частности Аркадия Ротенберга и его сына Игоря, в столичном ТРЦ Ocean Plaza.
Решение ВАКС, согласно которому две трети столичного ТРЦ Ocean Plaza в столице переходят в собственность государства, вступило в силу.
Таким образом, в доход государства взысканы две трети акций Ocean Plaza, принадлежавших до сих пор российским олигархам.
9 июня 2023 года Кабинет Министров передал Фонду госимущества в управление государственную долю столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.