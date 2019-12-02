Хмельницкий планирует купить 35% акций ТРЦ Ocean Plaza — АМКУ

Бизнесмен Василий Хмельницкий намерен опосредованно через UPD Holdings Limited купить 35% акций компании Ocean Plaza Project.

Об этом НВ Бизнес рассказал председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.

"Он (Хмельницкий - ред.) выкупает акции у двух англичан, которые владеют 20% и 15% акций торгового центра", - сказал глава АМКУ.

"Раньше, до "англичан", эти ценные бумаги принадлежали семье Аркадия Ротенберга. После операции ТРЦ останется под контролем российской компании ТПС Недвижимость", - говорится в сообщении.

"После аннексии Крыма Россией в 2014 году владельцы компании ТПС Недвижимость выставили Ocean Plaza на продажу, но желающих его купить не было. В 2018 году объект был повторно выставлен на торги, потенциальных покупателей было двое - девелоперы Вагиф Алиев и Василий Хмельницкий.

Алиев планирует в следующем году открыть ТРЦ Ocean Mall, расположенный по соседству с ТРЦ Ocean Plaza. Его идея заключалась в том, чтобы объединить два торговых центра и избежать конкуренции. Василий Хмельницкий в интервью Liga.net сообщил, что готов заплатить за Ocean Plaza 250 млн долларов, то есть примерно на 100 млн долларов меньше, чем при продаже. Если все так и есть, то 35% акций могут обойтись Хмельницкому в 88 млн долларов", - пишет НВ Бизнес.

Консультант по недвижимости, пожелавший остаться неназванным, заявил изданию, что, "скорее всего, из состава владельцев выводится семья Ротенбергов".

"Это необходимо, поскольку в любой момент торговый центр могут национализировать", - сказал консультант.

Он считает, что после завершения сделки с Хмельницким ТРЦ может быть продан стороннему инвестору. Это могут быть как украинские, так и иностранные компании, которые не могут себе позволить такую ​​сделку из-за присутствия в составе акционеров семьи Ротенберг.

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Напоминаем:

Антимонопольный комитет рассмотрит дело о покупке украинским бизнесменом Василием Хмельницким опосредованно через UPD Holdings Limited акций компании Ocean Plaza Project.

Ocean Plaza принадлежит компании "ТПС Недвижимость", которая владеет пятью торговыми центрами в России.

"ТПС Недвижимость" основали Александр Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг, чьи компании построили Крымский мост.

В феврале стало известно, что "ТПС Недвижимость" ведет переговоры с Mandarin Plaza Group Вагифа Алиева о продаже киевского ТЦ Ocean Plaza.

Позже сообщалось, что "ТПС Недвижимость" больше не занимается управлением Ocean Plaza.

Брокер объекта компания UTG объявила, что эти функции переходят к "Киев Молл Менеджмент" (принадлежит Владиславу Зайцеву, связанная с владельцем группы "Фуршет" Игорем Баленко).

По данным издания Retailers, в нее перешла практически вся киевская команда "ТПС Недвижимости".

Mandarin Plaza Group контролируется экс-совладельцем Ocean Plaza Вагифом Алиевым. В его портфеле - Lavina Mall, Mandarin Plaza, бизнес-центр "Парус".

Mandarin Plaza сейчас также занимается строительством ТЦ Ocean Mall.

Строительством Ocean Plaza изначально занимались Ukrainian Development Partners (UDP) и "К.А.Н. Девелопмент", подконтрольные украинским бизнесменам Василию Хмельницкому, Андрею Иванову и Вагифу Алиеву.

"ТПС Недвижимость" выкупила проект в 2012 году, сумма сделки оценивалась в 280-350 млн долларов. Сейчас Ocean Plaza оценивают в 270-315 млн долларов.