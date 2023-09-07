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Курс доллара растет в последний месяц – Нацбанк дал объяснение

Четверг, 7 сентября 2023, 11:03 - Анастасия Дячкина

Гривна ослабла к доллару на наличном рынке из-за нескольких факторов, в частности, сезонности – повышение спроса на иностранную валюту.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

По данным Национального банка, основными факторами незначительного ослабления наличного курса и расширения спреда были:

  • возврат сезонного фактора – повышение спроса на иностранную валюту;
  • ситуативный рост спроса на наличную валюту из-за аннулирования лицензии одному крупному игроку на рынке обмена валюты за систематические нарушения.
 
НБУ

В регуляторе добавили, что в конце месяца спред снова начал сужаться, в частности, благодаря разрешению НБУ на продажу валюты онлайн, а курсовые ожидания остаются устойчивыми.

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Напоминаем:

Как отмечено в обзоре НБУ, ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда в частном секторе остается сложной. Повышение зарплат происходит несистематично и часто не перекрывает инфляцию.

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