Нацбанк отозвал лицензию у крупнейшего небанковского обменника 

Национальный банк аннулировал лицензию занимающемуся обменом валют ООО "Финод".

Об этом сообщает сайт Нацбанка со ссылкой на решение комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг, принятое 21 августа.

"Лицензии ООО "Финод" аннулированы в связи с невыполнением примененной Национальным банком меры воздействия в виде обязательства принять меры для устранения нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения", – говорится в сообщении регулятора на его сайте.

По данным НБУ, в первом полугодии "Финод" возглавил перечень финансовых компаний по размеру выручки – 2 млрд 115,25 млн грн. Его чистая прибыль составила 61,96 млн грн, расходы на оплату труда – 30,97 млн грн, активы – 1,06 млрд грн, обязательства – 0,92 млрд грн, собственный капитал – 0,14 млрд грн.

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"Финод" также имел лицензии на предоставление услуг факторинга, финансового кредита, финансового лизинга, предоставления гарантий и поручительств, которые также аннулированы.

Помимо этого, НБУ аннулировал все лицензии ООО "ФК "Риальто", которого он еще в 10 июля лишил лицензии на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, по итогам внеплановой инспекционной проверки по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

"Лицензии ФК "Риальто" аннулированы в связи с признанием деловой репутации владельца существенного участия и руководителя ООО "ФК "Риальто" (ТМ "Monetka"), а также самого небанковского финансового учреждения небезупречной", – указал Нацбанк.

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Напоминаем:

Ранее в начале июня этого года НБУ оштрафовал "Финод" на 300 тыс. грн в связи с нарушениями в видеонаблюдении и контроле, а в середине июля обязал компанию до 2 августа предоставить информацию о бенефициарах и их финансовом положении.

На сайте компании уточняется, что она была создана в 2012 году. Ее уставный капитал составляет 15 млн грн.

Компания имеет более 400 обменников в 16 областях страны.

Согласно данным сайта, 14,81% доля в компании принадлежит ее директору Максиму Ткаленко, еще 85,19% – Алексею Штевнину.