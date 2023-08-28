НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе пояснили, что и в дальнейшем реализуют Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

"Согласно ей действия Национального банка в рамках первого этапа смягчения валютных ограничений будут направляться, в частности, на минимизацию множественности обменных курсов.

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С этой целью Национальный банк смягчает валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам", - пояснили в НБУ.

Так, с 29 августа 2023 года Нацбанк:

впервые с начала полномасштабной войны позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут осуществляться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс грн в эквиваленте в одном банке;

увеличит со 100 тыс грн до 200 тыс грн в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев. В НБУ напомнили, что такой инструмент доступен с 21 июля 2022 года.

"Указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными.

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Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом. При необходимости Нацбанк готов применить дополнительные меры для минимизации множественности обменных курсов", - говорится в позиции НБУ.

Экономическая правда