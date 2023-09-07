НБУ оценил темпы роста зарплат в Украине

Ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда в частном секторе остается сложной. Повышение зарплат происходит несистематично и часто не перекрывает инфляцию.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

В регуляторе отмечают, что оживление спроса на рабочую силу в условиях сложностей с поиском квалифицированных работников и ограниченного предложения рабочей силы в целом оказывало давление на рост номинальных заработных плат. Выплаты из бюджета также поддерживают доходы домохозяйств.

Однако из-за значительной неопределенности ситуация с доходами от оплаты труда остается сложной, отметили в НБУ.

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Согласно опросу Института экономических исследований, в первом полугодии 2023 года большинство предприятий (59%) не меняли зарплату. Поднявшие зарплату (34% опрошенных) в среднем увеличили ее на 12% с начала года в номинальном измерении.

Только 14% опрошенных предприятий планируют повышать зарплату до конца 2023 года, 40% не планируют повышение, а 46% еще не определились.

В целом, количество вакансий в дальнейшем росло, что частично связано с сезонностью, в то же время количество резюме несколько снизилось. Это может отражать как возобновление занятости украинцев, так и сжатие предложения рабочей силы, в частности из-за миграции и мобилизации.

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Впрочем, опросы свидетельствовали о дальнейшем усилении диспропорций на рынке труда – 38% респондентов, опрошенных ИЭИ, в июле отметили нехватку квалифицированных работников (в апреле их было 31%).

Напоминаем:

Минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2024 года может быть повышена до 7 100 грн, а с 1 июля – до 8 000 грн. В настоящее время размер "минималки" составляет 6,7 тыс грн.