Новости 6 сентября: АМКУ получил нового главу, ЕС впервые отменил санкции против российского бизнесмена
О резервах. В течение августа 2023 года международные резервы Украины снизились на 3,2% до 40,4 млрд долл на фоне интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке.
Об АМКУ. Парламент назначил председателем Антимонопольного комитета уже бывшего руководителя Донецкой ОВА Павла Кириленко.
О "деле Приватбанка". Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело о хищении 8,4 миллиарда гривень "Приватбанка".
Об отмене санкций ЕС. Суд Европейского союза 6 сентября впервые удовлетворил иск от российского бизнесмена об исключении его имени из обновленных санкционных списков Евросоюза, которые будут обнародованы в сентябре, а фактически - позволил отменить санкции.
О зарплатах пленных. Верховная Рада приняла в целом законопроект №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц, который, в частности, предусматривает передачу зарплат пленных их семьям.
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