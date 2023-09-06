Рада приняла закон о зарплатах пленных

Верховная Рада приняла в целом законопроект №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц, который, в частности, предусматривает передачу зарплат пленных их семьям.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Законопроект предлагает сохранять денежное довольствие лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям.

Однако это не касается тех, кто сдался в плен добровольно.

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Что еще предусматривает законопроект:

уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;

уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;

усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия в случае увольнения с военной службы.

"Во время военного положения военные и полицейские не могут в полной мере использовать свои отпуска. Поэтому документ предлагает за неиспользованные дни выплачивать им денежную компенсацию. В случае гибели или смерти эти деньги выплачивать семье – жене или мужу, детям, родителям", – отметила председатель партии "Слуга Народа".

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Напоминаем:

В конце июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения.