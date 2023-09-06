Суд Евросоюза впервые зрешил отменить санкции против российского бизнесмена

Суд Европейского союза 6 сентября впервые удовлетворил иск от российского бизнесмена об исключении его имени из обновленных санкционных списков Евросоюза, которые будут обнародованы в сентябре, а фактически - позволил отменить санкции.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Речь идет об Александре Шульгине, который был включен в санкционные списки как руководитель Ozon Group - ведущей в России платформы в сфере электронной коммерции, которая приносит значительные доходы российскому бюджету.

Как пояснили Радио Свобода в пресс-службе Суда, Шульгин в своем иске не оспаривал санкции как таковые, а лишь требовал исключить его из будущих списков.

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Принимая решение, суд учел, что Шульгин покинул пост гендиректора Ozon Group и вышел из совета директоров 11 апреля 2022 года после введения санкций Европейского Союза и Австралии.

В Совете ЕС ранее согласовали, что не будут включать имя Шульгина в обновленные списки, которые опубликуют в сентябре, учитывая слабость аргументов против бывшего бизнесмена.

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До сих пор выиграть суд и отменить санкции удалось только матери главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Сейчас Суд ЕС в Люксембурге рассматривает около 80 исков от физических и юридических лиц из РФ и Беларуси, которые оспаривают решение о санкциях.

Ранее Великобритания, несмотря на многочисленных санкции против РФ, выдала подсанкционным российским олигархам по меньшей мере 82 лицензии "на личные расходы" - до $1 млн в год, которые россияне тратят на "базовые нужды" — шоферов, поваров и горничных.