Новости 13 сентября: очередная атака по дунайским портам, РФ, несмотря на санкции, нарастила производство ракет

О атаках по дунайским портам. Россияне ночью атаковали ударными дронами юг Одесской области, повредив портовую и гражданскую инфраструктуру, пострадали 6 гражданских лиц.

В ночь на 13 сентября РФ ударными беспилотниками атаковала Рени и Измаил в Одесской области - повреждены административные здания, склады для зерновых грузов, емкости для хранения масла и автотранспорт.

О российских ракетах. России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенные Западом, и расширить производство ракет до довоенного уровня, что делает Украину особенно уязвимой к усиленным атакам в ближайшие месяцы.

О Маске. Минюст США подал в суд на Илона Маска из-за "приказов, угрожающих безопасности данных" пользователей Twitter.

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О Starlink. В ночь на 13 сентября во время атаки на бухту в Севастополе произошел масштабный сбой в работе Starlink.

О зерне. По данным правительства Великобритании, с июля, после того как РФ односторонне вышла из "зернового соглашения", российские ракеты и беспилотники уничтожили 280 тысяч тонн зерна.

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