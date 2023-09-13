Во время ночной атаки на Рени и Измаил РФ повредила зерновые склады и емкости для масла
В ночь на РФ ударными беспилотниками атаковала Рени и Измаил в Одесской области - повреждены административные здания, склады для зерновых грузов, емкости для хранения масла и автотранспорт.
Об этом сообщил в Facebook министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, семеро водителей доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
"Несмотря на попытки агрессора снизить экспортный потенциал, порты продолжают работать. В то же время, каждая атака на портовую инфраструктуру Украины - это атака на продовольственную безопасность всего мира.
С 18 июля в результате атак россии на порты Украины повреждено и частично уничтожено 105 объектов портовой инфраструктуры. Вследствие ударов по портам Дунайского кластера и блокирования морских портов сокращен экспорт зерновых грузов в страны Азии, Африки и Европы почти на 3 миллиона тонн в месяц.
Порты Дунайского кластера пока - единственный водный путь для украинского агроэкспорта. Если не защитить его мощными системами противовоздушной обороны, то последствия будут большими. Прежде всего, для тех стран, которые зависят от украинской агропродукции", - говорится в заявлении Кубракова.
Напомним:
Россияне ночью атаковали ударными дронами юг Одесской области, повредив портовую и гражданскую инфраструктуру, пострадали 6 гражданских лиц.
По данным правительства Великобритании, с июля, после того как РФ односторонне вышла из "зернового соглашения", российские ракеты и беспилотники уничтожили 280 тысяч тонн зерна.
Экономическая правда