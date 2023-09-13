Первый миллиардер Вьетнама. Начинал в Украине с "Мивины", а теперь владеет третьим автопроизводителем в мире

Ім’я першого доларового мільярдера В’єтнаму Фама Нята Вионга (статки оцінюють у 5 млрд дол) уже місяць не сходить із заголовків світових ЗМІ. Причина цьому – розміщення його компанії VinFast, яка займається виробництвом електромобілів, на біржі Nasdaq.

Це дозволило відносному новачку ринку електрокарів, який за останній рік продав лише 24 тис машин, увійти до трійки найдорожчих автовиробників світу, обігнавши таких гігантів, як Mercedes, BMW, Ford та General Motors. На хвилі популярності Вионгу пророкують потроєння статків до 16 млрд дол.

VinFast уже будує завод для виробництва електромобілів у Північній Кароліні (США), а присутність бізнесмена на зустрічі з президентом США Байденом під час його візиту до В’єтнаму лише підкреслює його важливість для азійської країни та потенціал на перспективному ринку.

Ця компанія прагне кинути виклик лідеру ринку – Tesla, а самого Вионга вже називають новим Ілоном Маском. Ще раніше, після вдалих інвестицій у комерційну нерухомість на тлі підтримки з боку уряду його прозвали "в’єтнамським Трампом".

Зараз Вионг володіє конгломератом Vingroup, який, окрім електрокарів і нерухомості, також займається готельним, курортним бізнесом і ритейлом.

Проте не всі знають, що історія злету в’єтнамського мільярдера почалась в пострадянській Україні. Приїхавши до Харкова у 1993 році, Вионг спочатку відкрив ресторан в’єтнамської кухні, а згодом запустив виробництво локшини швидкого приготування "Мівіна". На піку її популярності бізнесмен вигідно продав бренд швейцарському гіганту харчової промисловості Nestle за 150 млн дол.

Як Вионг потрапив до України і став місцевим "королем локшини"? Куди інвестував зароблені у нашій країні кошти і як зараз планує підкорити світовий авторинок?

Приїзд до України та успіх "Мівіни"

55-річний Вионг народився у столиці В’єтнаму Ханої у бідній родині військового та продавчині чаю на вулиці. Після багаторічної війни В’єтнам знаходився у скрутному фінансовому становищі, а тогочасні лідери країни вирішили зробити ставку на п'ятирічні плани розвитку за прикладом Радянського Союзу. Та це було хибне рішення для економіки.

У якийсь момент сім'ї майбутнього бізнесмена довелося жити виключно за кошти від скромного заробітку матері. "Мої мрії в той час були дуже простими. Я лише хотів допомогти своїй родині", – згадував потім Вионг, ставши мільярдером.

Перемогти складні обставини та отримати освіту Вионгу допомогли книги. Він досягнув чудових результатів у математиці, завдяки чому отримав стипендію на навчання у Московському геологорозвідувальному інституті, який закінчив у 1993 році.

Крах СРСР призвів до хаосу, розгулу злочинності, але й створив нові можливості в економіці. Натомість рідний для Вионга В’єтнам тоді експериментував із політикою оновлення (Doi Moi) – ринковими реформами за наявної структури соціалістичної держави.

Одружившись із Ту Хуонг (зараз віце-президент сімейного конгломерату), котра вивчала у Київському національному університеті міжнародне право, Вионг вирішив не повертатись додому. Пара перебралась до Харкова, де, зібравши завдяки друзям і родичам стартовий капітал у 10 тис дол, відкрила перший в'єтнамський ресторан.

Тоді ж, у 1993-му, Вионг із дружиною створив компанію "Техноком" (трансформувалась у Vingroup), яка згодом розпочала масове виробництво традиційної для В’єтнаму локшини швидкого харчування. Бренд отримав назву "Мівіна" (від в’єтнамського mì Việt Nam – "в'єтнамська локшина"). На розширення виробництва йому довелось брати гроші в борг під 96% річних.

Концепція локшини швидкого приготування була абсолютно новою для українців, але миттєво стала хітом, зокрема, завдяки своїй невисокій вартості. У 90-ті та в "нульові" ця страва стала настільки популярною, що будь-яку вермішель, яка готується запарюванням окропом на кілька хвилин, почали називати "мівіною", незалежно від виробника.

У чому секрет успіху бренду? "На початку 90-х, після розпаду СРСР, українці були дуже бідними і дуже голодними", – згадував бізнесмен.

Повернувши всі інвестиції, Вионг почав поступово розширювати бізнес, закріпивши статус одного із лідерів на українському ринку. У 1999 році під маркою "Мівіна" почали виходити смакові приправи, а через рік вперше в історії вітчизняного харчопрому – картопляне пюре швидкого приготування.

На піку успіху бізнесмен продав "Мівіну" Nestle джерело: Nestle

До 2004 року рівень споживання локшини "Мівіна" досяг рекордних 97% від усіх, хто коли-небудь куштував локшину швидкого приготування. А у 2007 році Вионг поглинув свого основного конкурента – компанію "КБГ Фудс Трейдинг", яка виробляла продукцію під марками "Домашній обід" і "Апетит".

Інтерес до компанії, що займала по суті монопольне становище у вузькій продуктові сфері, з боку міжнародних гігантів харчопрому став лише питанням часу. У 2010 році в’єтнамський бізнесмен погодився продати "Мівіну" світовому виробнику харчових продуктів Nestle за 150 млн дол.

На той час "Техноком", маючи два заводи в Харкові та майже 2 тисячі співробітників, вийшов на щорічний обіг у 100 млн дол, експортуючи свою продукцію у 20 країн світу, включаючи Росію, країни Балтії, Угорщину, Німеччину, Ізраїль, Польщу та Румунію.

На прилавках українських супермаркетів "Мівіна" продається і по сьогодні.

Від курорту у В’єтнамі до найбільшого девелопера регіону

Після успіху в Україні Вионг почав розвивати бізнес на батьківщині. Тоді він помітив, що В’єтнам переживає такі ж зміни, що й Україна, поступово рухаючись до ринкової економіки.

Бізнесмен почав інвестувати прибутки від українського бізнесу у проєкти з розвитку нерухомості у В’єтнамі. І зірвав джекпот. Першим успішним проєктом на початку 2000-х став незабудований острів неподалік від узбережжя В'єтнаму, де він розбудував розкішний курорт Vinpearl Resort на 225 номерів, до яких згодом ще додались 260 номерів.

В той час економіка країни була на підйомі. В'єтнам уникнув наслідків азійської фінансової кризи 1997 року і нормалізував економічні відносини зі США. Vinpearl Resort став відправною точкою розвитку розкішних курортів у В’єтнамі, і саме Вионг став першопроходцем.

Через рішення влади розвивати столицю, згодом він диверсифікував свої інвестиції в нерухомість будуючи офісні вежі та торгові центри в Ханої. Першим став комплекс Vincom Center Ba Trieu. Завершивши його будівництво у 2006 році бізнесмен об’єднав головні свої активи у конгломерат Vingroup, який зараз працює також у сфері охорони здоров'я, розваг та технологій.

Vingroup став найбільшим девелопером у регіоні Getty Images

До 2013 року статки бізнесмена зросли настільки, що він став першим доларовим мільярдером В’єтнаму за версією Forbes. Із ростом статків зростала і його репутація.

"Попри те, що йому притаманні деякі класичні атрибути мільярдера – чудовий маєток, Bentley і власний благодійний фонд, за великим рахунком він живе скромно, віддаючи перевагу фільмам зі східними єдиноборствами, а не шикарним вечіркам на власному курорті. Водночас його, як і будь-якого бізнесмена, який заробив статки у Східній Європі, оточують історії про темні зв'язки і брудні гроші", – писав Forbes.

У 2013 році Вионг став доларовим мільярдером Getty Images

"Якщо вірити чуткам, за останній рік я помирав щонайменше чотири рази. Спочатку нібито прилетіли московські кілери і застрелили мене. Потім я нібито прилетів до Москви і мене вбила російська мафія. Далі мене застрелили вже в Україні. Але торік я жодного разу не був ні в Росії, ні в Україні. І найсвіжіша історія: я нібито помер від раку. У мене все добре. Як кажуть: собака гавкає, а караван іде. Мені цікаві тільки мої проєкти", – говорив у 2013-му в одному з небагатьох інтерв’ю Вионг.

Він із "запаморочливою швидкістю" будував і продовжує будувати нові офісні вежі, торгові центри та житло. "Вони роблять найбільші проєкти в країні. Більшість інвесторів призупиняли проєкти на час криз, але тільки не Vingroup", – заявив керуючий директор агентства нерухомості CBRE Vietnam Марк Таунсенд.

У 2012 році, попри кризу на ринку нерухомості, Vingroup вдалося залучити 1,7 млрд дол на продажах. Згодом Vingroup став найбільшим девелопером регіону із торговими центрами, офісними будівлями, курортами та парками розваг. Торік конгломерат отримав 5,4 млрд дол доходу та 83 млн дол чистого прибутку.

Зараз це найбільший приватний роботодавець у В’єтнамі з понад 50 тисячами співробітників та міжнародними інвесторами, серед яких сінгапурський суверенний фонд GIC та південнокорейський конгломерат SK Group.

При цьому сам мільярдер говорить, що не надто переймається рейтингами від Forbes і Bloomberg. "Мені не важливо, скільки я заробляю грошей. Я хочу робити речі, які роблять життя кращим", – пояснював він інвестиції в медицину та освіту рідної країни.

Виклик Маску і велика американська мрія

Отримуючи дивіденди від нерухомості, Вионг вирішив шукати нові напрями бізнесу. Він поступово почав переходити на високотехнологічні галузі: у VinGroup з'явилися такі підрозділи, як VinTech (BigData і високі технології), VinCSS (кібербезпека), VinConnect Ltd.Co (IT-сервіс) і виробництво смартфонів (VinSmart).

В останні роки мільярдер зосередив свої зусилля на розвитку в’єтнамського виробника електромобілів і скутерів VinFast.

Представивши перші прототипи своїх авто на автосалоні у Парижі у 2018 році, компанія оголосила про плани стати першим повноцінним в’єтнамським виробником автомобілів з виходом на світовий ринок. Тоді у конгломераті пообіцяли виготовляти щороку по 250 тис авто та скутерів протягом наступних 5 років. Стартові інвестиції сягнули 3,5 млрд дол.

Мільярдер хоче вивести електромобілі VinFast на ринок США Getty Images

Компанія почала продажі машин Chevrolet корпорації General Motors під брендом VinFast. З General Motors в компанію перейшли 5 топменеджерів, а корпорація погодилася передати VinFast у повну власність свій завод у Ханої, аби місцевий виробник міг виготовляти невеликі автомобілі за глобальною ліцензією GM з 2019 року.

А у 2022 році, на тлі посиленої гонки електрокарів, у VinFast вирішили повністю відмовитись від двигунів внутрішнього згоряння і зосередитись на виробництві виключно транспорту на батареях.

Іншим важливим кроком для VinFast став вихід на біржу Nasdaq – компанія вийшла на біржу 15 серпня не традиційним способом, а шляхом злиття зі SPAC (компанія, створена спеціально для злиття з іншою приватною компанією, яка бажає вийти на біржу, минаючи процедуру IPO) Black Spade за оцінкою у 23 млрд дол, хоча ще торік планувала проводити повноцінне IPO.

У перший же день акції компанії зросли на 255%, а її капіталізація перевершила General Motors і Ford разом узяті. На тлі цього Bloomberg навіть прогнозував, що статки Вионга зростуть 40 млрд дол, а ринкова капіталізація виробника електрокарів сягнула 190 млрд дол – це третій результат після Tesla і Toyota.

Проте акції волатильні і впали в ціні вже на 50%, а ринкова оцінка виробника скоротилась до 95 млрд дол. Причина цього в тому, що Вионг контролює 99% акцій компанії.

Не обійшлося і без проблем. До початку торгів на біржі VinFast у США була відома як виробник одного з найгірших електрокарів, що з'являться на американському ринк. Тест-драйвери та автомобільні журналісти відзначали не найкращу якість збірки. "Протягом 90 хвилин руху позашляховик вагою 2,5 тонни ні на секунду не припиняв підстрибувати, розгойдуватися і брикати. А коли я їхав на пасажирському сидінні, мене вперше за багато років заколисало", – писав журналіст Road&Track Мак Хоган.

На тлі скандальних публікацій компанія навіть почала пропонувати повернення коштів незадоволеним клієнтам і запустила "спеціальну політику післяпродажного обслуговування", що дає власникам право отримувати сотні доларів готівкою за кожну проблему, з якою вони зіткнулися в експлуатації електромобіля VF8.

Та це не зупинило критику. Національне управління безпеки дорожнього руху США заявило про наявність у позашляховиків VF8 програмної помилки на приладовій панелі, що перешкоджає відображенню критичної інформації про безпеку – це збільшує ризик аварії. Компанії довелося відкликати всі 999 машин, з яких близько 100 вже були доставлені покупцям.

Як пише FT, на папері VF8 – це прямий конкурент Tesla Model Y: автомобілі можна порівняти за ключовими характеристиками (запас ходу, розгін, ціна), але на користь Tesla свідчить популярність і репутація бренду, а також право на федеральний податковий кредит у розмірі 7500 дол.

Електромобіль VF 8 від VinFast може конкурувати з Tesla Model Y, але поки його критикують за якість збірки Getty Images

Попри ці проблеми, нещодавно VinFast розпочала будівництво заводу вартістю 4 млрд дол у Північній Кароліні, і Вионг пообіцяв, що його ресурси будуть спрямовані на досягнення успіху компанії в США. "Наша кінцева мета – створити міжнародний бренд. Це буде дуже складний шлях, і нам доведеться докласти багато зусиль", – заявив він.

Поки ж VinFast все ще не вийшов на прибутковість.