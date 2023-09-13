После выхода из "зерновой инициативы" Россия уничтожила 280 тысяч тонн украинского зерна

По данным правительства Великобритании, с июля, после того как РФ односторонне вышла из "зернового соглашения", российские ракеты и беспилотники уничтожили 280 тысяч тонн зерна.

Об этом сообщает Financial Times.

В последние два месяца Россия устроила волну атак беспилотников на дунайские порты Украины. Их целью было разрушить экономическую инфраструктуру Украины и экспортные пути, направленные на прорыв блокады Черного моря Москвой.

За последние 12 месяцев Украина, производящая половину мирового экспорта подсолнечного масла и 10 процентов пшеницы, экспортировала около 35 миллионов тонн зерна через Дунай.

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Совместно с железнодорожными грузовыми перевозками через Европу это обеспечило жизненно важную экономическую поддержку для войны страны против российских оккупантов.

Но как долго украинские компании могут покрывать дополнительные расходы на эти альтернативные маршруты, стал актуальным вопросом – особенно после выхода России из черноморской "зерновой инициативы", позволявшей безопасно экспортировать 33 миллиона тонн украинского зерна.

"Украинским фермерам все больше нет смысла выращивать культуры, поскольку они просто теряют деньги", - комментирует исполнительный директор "Кернел" Евгений Осипов.

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Он прогнозирует, что высокие затраты подорвут украинское производство зерна и приведут к тому, что экспорт в 2024 году сократится вдвое с уровня прошлого года примерно до 35 млн. тонн.

Президент Ассоциации международных экспедиторов Виктор Берестенко говорит, что экспорт тонны зерна в Египет через Дунай стоит примерно 116 долл./т по сравнению с примерно 69 долл. до вторжения России в прошлом году.

Украинские фермеры и отправители груза отмечают, что мощности Дуная могут расширяться и дальше.

"Предпочтение Дуная в том, что здесь есть множество мест для погрузки, а инфраструктура распределена. Это также означает, что Украина не пляшет под дудку России", – говорит генеральный директор "Нибулона" Андрей Вадатурский.

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Напоминаем:

Украина передала Турции предложение о возобновлении работы "зернового коридора" без России, поскольку нет никаких ограничений для судов, проходящих по коридору по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции.