Новости 1 сентября: PepsiCo и Mars – спонсоры войны, "минималку" планируют повысить

О спонсорах войны. Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло американские компании PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.

О "минималке". Минимальную заработную плату в Украине с 1 января 2024 года могут повысить до 7 100 грн, а с 1 июля – до 8 000 грн. Сейчас размер "минималки" составляет 6,7 тыс грн.

О деле Высоцкого. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 1 сентября избрал меру пресечения другому подозреваемому по делу о злоупотреблениях на сумму более 62 млн грн при закупках продуктов в качестве гуманитарной помощи.

О монетах и банкнотах. У украинцев остался месяц, чтобы обменять мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов до 2003 года, которые будут изъяты из наличного обращения.

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О газе. Оператор "Газсети" под координацией группы "Нафтогаз" с 1 сентября будет отвечать за распределение природного газа еще в трех областях - Киевской, Житомирской и Львовской.

Эксклюзив ЭП

Долги в обмен на экологию: как Украине воспользоваться мировым опытом "зеленого" восстановления

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Как это работает в других странах и может ли это быть реализовано в Украине?(укр)