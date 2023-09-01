Мелкие монеты и банкноты образца до 2003 года выйдут из обращения через месяц: куда можно сдать

У украинцев остался месяц, чтобы обменять мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов до 2003 года, которые будут изъяты из наличного обращения.

Об этом предупреждает Национальный банк.

Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.

Как сообщают в НБУ, осуществить их обмен можно до 30 сентября 2023 года включительно.

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"После этого они уже не будут обмениваться", - отметили в Нацбанке.

Для обмена следует обращаться в Национальный банк Украины по адресам: у Киеве: Контрактовая пл., 2А;

у Днепре: ул. Воскресенская, 13;

у Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

у Харькове: Театральная пл., 1;

у Хмельницком: ул. Владимирская, 91. Можно также обращаться в уполномоченные банки: АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ". Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков. Реклама:

Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена.

Напоминаем:

С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения. Также с 1 октября 2020 года из обращения изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.

Решение об их изъятии из наличного обращения - часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны. Это повысит защиту и качество денег и сделает наличные расчеты более комфортными и простыми.