Проект госбюджета-2024 предусматривает повышение "минималки" на 400 гривен с января – Минфин

Минимальную заработную плату в Украине с 1 января 2024 года могут повысить до 7 100 грн, а с 1 июля – до 8 000 грн. Сейчас размер "минималки" составляет 6,7 тыс грн.

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Денис Улютин, передает пресс-служба Министерства финансов.

Также с 1 января планируется повысить прогнозируемый оклад работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки – до 3 195 грн. С декабря 2021 этот оклад составляет 2 893 грн.

"В 2024 году для поддержки органов местного самоуправления будет и дальше предусмотрено почти 24 млрд грн дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам для наиболее пострадавших прифронтовых и фронтовых территорий. Базовая дотация из государственного бюджета местным бюджетам на следующий год прогнозируется в сумме 20,2 млрд грн", – отметил Улютин.

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Кроме этого, с 1 января 2024 года оплата труда госслужащих будет осуществляться на основе классификации должностей государственной службы и системы грейдов.

Что касается образовательной субвенции, то ее ресурс учтен на повышение соцстандартов, но без распределения по территориям, поскольку после 5 сентября 2023 года ожидают показатели от Министерства образования и науки.

"Расходы на сферу здравоохранения будут возмещены за счет госбюджета, субвенция в поддержку отдельных медучреждений сохраняется на следующий год. Что касается социальной сферы, то следует обратить внимание, что сейчас прорабатываем механизм для определения единой модели софинансирования соцуслуг в условиях военного положения и закладки ресурса на социальный проект "Помощник ветерана", – добавил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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Экономическая правда