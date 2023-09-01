Дело Высоцкого: ВАКС избрал меру пресечения экс-заместителю министра экономики

Алексанлр Грибан Фото: MINTRANS.NEWS

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 1 сентября избрал меру пресечения другому подозреваемому по делу о злоупотреблениях на сумму более 62 млн грн при закупках продуктов в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

По словам САП, меру пресечения избрали бывшему заместителю министра экономики. По данным ЭП, речь идет об Александре Грибане.

Суд применил к нему меру пресечения в виде залога в размере 939 400 грн.

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Согласно решению суда на него также возложили такие процессуальные обязанности:

прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;

не выезжать из г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что разоблачили злоупотребления на закупке продуктов для обеспечения потребностей государства в период военного положения на 62,5 миллиона гривен. К схемам причастны экс-заместитель министра экономики и первый заместитель министра аграрной политики.

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Речь идет о первом заместителе министра аграрной политики Тарасе Высоцком и экс-заместителе министра экономики Александре Грибане (сейчас занимает должность советника министра экономики).

Министерство аграрной политики отрицает убытки или получение неправомерной выгоды по делу, которое инкриминируется заместителю министра Тарасу Высоцкому.

31 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому, подозреваемому в растрате более 62 млн гривен при закупке продуктов, меру пресечения в виде залога в 805 тысяч гривен.

Экономическая правда