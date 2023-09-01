PepsiCo и Mars внесли в перечень международных спонсоров войны

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло американские компании PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производства своей продукции, указанные компании продолжают работать в России, платя налоги и поддерживая экономику агрессора.

PepsiCo

Реклама:

Так, компания PepsiCo, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину заявила о прекращении рекламной деятельности и производства напитков в РФ, в августе 2022 года возобновила производство напитков "7Up" и "Mirinda" под брендами "Evervess" и "Frustyle".

Позже, в марте 2023 года, возобновилось производство напитка "Pepsi" под брендами "Evervess" (высший ценовой сегмент) и "Любимый" (низший ценовой сегмент).

Кроме того, PepsiCo запустила в стране новый бренд лимонада под названием "Русский подарок" на замену приостановленным продуктам. PepsiCo продолжает производство и дистрибуцию других товаров, таких как чипсы, снеки и молочные продукты.

Реклама:

Чипсы Lay's компании PepsiCo были найдены в пищевых пайках российских солдат.

Несмотря на обещание PepsiCo сократить свою деятельность и приостановить всю рекламную деятельность в России, на странице карьеры компании перечислено более 580 открытых вакансий в стране.

"Таким образом, PepsiCo продолжает активно поддерживать экономику России и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины, попыток осудить наступление России на Украину от руководства компании не было", - констатировали в НАПК.

По показателю чистой прибыли PepsiCo является первой по размеру компанией в отрасли напитков и пищевых продуктов в США, второй в мире и четвертой в России.

PepsiCo продолжает работать в РФ с увеличением объемов доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом, в частности выручка ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" за 2022 год выросла до $2,59 млрд (или 176,5 млрд руб), чистая прибыль выросла на 333% до $525 млн (или 37,8 млрд руб), налогов уплачено в бюджет РФ на более $115 млн (или 8,29 млрд руб).

PepsiCo производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другие продукты питания под основными марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Славяночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" и др.

Mars

Компания Mars обещала сократить бизнес на территории РФ, однако фабрики продолжают работать в России с увеличением объемов доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

В частности выручка ООО "МАРС" за 2022 год выросла до $2,45 млрд (или 176,5 млрд руб.), чистая прибыль выросла на 59% до $377 млн (или 27,2 млрд руб.), налогов уплачено в бюджет РФ на более $93 млн (или 6,76 млрд руб).

Кроме того, на сайте по поиску персонала российский филиал компании ООО "Марс" публикует объявления о наборе нового персонала (более 100 актуальных вакансий).

"Таким образом, Mars продолжает активно поддерживать экономику России и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины, попыток осудить наступление России на Украину от руководства компании не было", - отметили в НАПК.