Новости 4 августа: НБУ обновил макропрогноз, Россия удваивает расходы на войну
О макропрогнозе. Национальный банк Украины опубликовал обновленный макроэкономический прогноз, в котором улучшил свои оценки роста ВВП, а также пересмотрел свои оценки инфляции в этом и следующем году.
О расходах РФ на войну. Агентство Reuters получило доступ к закрытому документу правительства РФ, который свидетельствует, что Россия уже потратила весь утвержденный на 2023 год военный бюджет, а потому приняла решение удвоить расходы на армию.
О подозрении Гинеру. Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности сообщили о подозрении российскому олигарху Евгению Гиннеру, который построил во временно оккупированном Крыму две ТЭС и поставлял российской армии боеприпасы.
О Glusco. ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг", с которым АРМА досрочно расторгла договор управления арестованными АЗС Glusco, считает действия агентства неправомерными.
О фермерах и Каховской ГЭС. Кабинет Министров предусмотрел выплаты украинцам, потерявшим урожай овощей из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, в размере 3300 гривен за каждую сотку земельного участка частного огорода.
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Россия превратила зерно в оружие: как Путин манипулирует голодом и обманывает Африку
РФ спекулирует на поддержке африканских стран, оказывая им наименьшую помощь и провоцируя еще больший продовольственный кризис. (укр)