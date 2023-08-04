Управление сетью Glusco: "Нафтогаз Ойл Трейдинг" готовит обращение к правительству из-за действий АРМА

ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг", с которым АРМА досрочно расторгла договор управления арестованными АЗС Glusco, считает действия агентства неправомерными.

Об этом сообщил директор компании Владимир Бычков, передаёт ExPro.

По его словам, "Нафтогаз Ойл Трейдинг" эффективно и прозрачно управляет сетью АЗС Glusco.

Компания готовит обращение в Кабинет Министров по поводу незаконности расторжения АРМА договоров управления активами.

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Кроме того, "Нафтогаз Ойл Трейдинг" считает заключенные договоры управления имуществом Glusco действующими и будет выполнять их до момента решения спорных вопросов, добавил Бычков.

В компании заверили, что "Нафтогаз Ойл Трейдинг" ежемесячно предоставлял отчетность АРМА по выполнению договоров управления. В свою очередь АРМА проверяло предоставленные документы и не высказывало замечаний о предоставлении недостоверных данных.

Напоминаем:

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Национальное агентство по розыску и менеджеру активов, полученных коррупционным путем (АРМА), 3 августа сообщило о расторжении договора управления арестованной сетью АЗС Glusco с ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг".

Ранее сообщалось, что Агентство по розыску и менеджменту арестованных активов (АРМА) имеет подозрение, что ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", которому Кабинет министров в прошлом году передал в управление арестованную сеть АЗС Glusco, не предоставляет или не оформляет должным образом информацию о деятельности указанной сети.