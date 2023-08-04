Российскому олигарху Гинеру объявили подозрение: построил ТЭС в Крыму и поставлял патроны ВС РФ

ГБР

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности сообщили о подозрении российскому олигарху Евгению Гиннеру, который построил во временно оккупированном Крыму две ТЭС и поставлял российской армии боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Российский олигарх Гинер принадлежат к близкому окружению президента России Владимира Путина и является президентом московского футбольного клуба ЦСКА.

Правоохранители установили, что в 2019 году подозреваемый через подконтрольную ему компанию обеспечил строительство Балаĸлавской (Севастопольская ПГУ-ТЭС) и Таврической ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) на территории временно оккупированного Крыма. Электростанции были присоединены к электрическим сетям России.

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"Таким образом подозреваемый причинил вред энергетической безопасности Украины, способствовал зависимости Крыма от РФ в энергетическом секторе", - добавили в ДБР.

Кроме этого, в 2022 году подозреваемый как владелец управляющей компании "АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" дал указание осуществлять поставки патронов для различных видов стрелкового оружия в Минобороны, Вооруженные силы и другие военные формирования РФ. Снабжение большого количества патронов осуществлялось в течение всего периода с начала вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Гинер заочно уведомлен о подозрении в пособничестве совершения действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к тяжелым последствиям по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", – отметили правоохранители.

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Напоминаем:

Евгений Гинер через связанных лиц является одним из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine и владеет корпоративными правами ЧАО "Кировоградоблэнерго", ЧАО "Ровнооблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго", АО "Житопроизводлэнерго", АО "Херсоноблэнерго" ", а также гостиницами, металлургическими заводами и торговыми центрами.

В конце июня Министерство юстиции подало в ВАКС иск о взыскании активов владельцев VS Energy – российских олигархов Бабакова, Гинера и Воеводина – в доход государства.

В настоящее время судом арестованы ЧАО "Ровнооблэнерго" (93,2%), АО "Херсоноблэнерго" (99,9%), АО "Черновцыоблэнерго" (96,8%), АО "Житопроизводэнерго" (95,5%), ЧАО " Кировоградоблэнерго" (72,9%), а также 7 гостиниц и 2 ТРЦ группы VS Energy общей стоимостью 2 млрд грн.

В феврале ВАКС принял решение о конфискации 88,89% акций Первого инвестиционного банка (PINbank) российского олигарха Гинера.