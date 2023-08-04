НБУ обновил макроэкономический прогноз с расчетом на существенное снижение рисков безопасности в 2024 году

Инфляция в Украине и в дальнейшем будет замедляться, а восстановление экономики ускорится, поскольку с середины 2024 года можно ожидать существенное снижение рисков безопасности.

Такой анализ и прогноз макроэкономической ситуации опубликован в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за июль 2023 года.

"В 2023 году инфляция снизится до 10,6%, а реальный ВВП вырастет на 2,9%. В последующие годы инфляция в дальнейшем будет замедляться, а восстановление экономики ускорится. Этот сценарий основывается на предположении о существенном снижении рисков безопасности с середины 2024 года", - отмечают в Нацбанке.

Как уточняет регулятор, в этих расчетах учтены последствия теракта РФ на Каховской ГЭС и прекращение работы "зернового коридора".

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Инфляция будет снижаться в течение 2023-2025 годов

Потребительская инфляция в 2023 году замедлится до 10,6%, а базовая - ниже 9%. Этому в значительной степени поспособствуют меры НБУ по обеспечению устойчивости валютного рынка, а также фиксация основных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Весомое влияние будет иметь и общее снижение мировых цен.

В то же время, стремительному замедлению инфляции помешают последствия подрыва Каховской ГЭС, что, в частности, негативно скажется на урожаях отдельных овощей и фруктов. Кроме того, на потребительские цены повлияет и возвращение довоенного уровня налогообложения топлива.

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Инфляция продолжит замедляться в последующие годы. После снижения рисков безопасности ожидается налаживание более эффективных логистических маршрутов и восстановление производственных мощностей. Это будет способствовать уменьшению расходов бизнеса и росту предложения товаров, в частности продовольствия. В результате потребительская инфляция в 2024 году снизится до 8,5%, а базовая - до 7%.

Сохранение сравнительно жестких монетарных условий приблизит инфляцию к верхней границе целевого диапазона НБУ 5% ± 1 п. п. в 2025 году, в то же время базовая инфляция снизится до около 3%. В послевоенный период основной вклад в общую инфляцию будет иметь корректировка административных цен и тарифов, которая, однако, будет поэтапной и будет сопровождаться расширением социальной поддержки населения.

Восстановление экономики будет продолжаться, несмотря на вызовы войны

НБУ улучшил прогноз роста реального ВВП в 2023 году до 2,9% (с 2,0% в апрельском Инфляционном отчете). Это объясняется устойчивостью населения и бизнеса к вызовам войны, стремительным восстановлением внутреннего спроса и пересмотром в сторону повышения оценки урожаев.

Рост экономики ускорится после снижения рисков безопасности - до 3,5% в 2024 году и 6,8% в 2025 году. Этому будут способствовать восстановление экспортной логистики в Черном море, улучшение деловых и потребительских настроений, а также стимулирующая фискальная политика. В то же время оценка роста в 2024 году была ухудшена по сравнению с предыдущим прогнозом из-за длительного периода высоких рисков безопасности.

Экономика и в дальнейшем будет находиться ниже своего потенциального уровня. Среди причин этого - довольно медленные процессы оживления рынка труда, восстановление производственных мощностей и возвращение экспортеров на утраченные рынки сбыта.

Оживление экономики будет способствовать постепенному росту занятости и трудовых доходов

Уровень безработицы постепенно сокращаться: до 19% в текущем году и до 16,9% и 14,4% соответственно в последующие годы. Этому прежде всего будет способствовать восстановление экономической активности. Однако уровень безработицы будет оставаться выше, чем до полномасштабного вторжения, из-за сохранения значительных диспропорций на рынке труда. Это, в частности, будет объясняться неравномерным экономическим восстановлением по секторам и регионам из-за последствий войны.

Оживление экономики также обусловит постепенный рост спроса на рабочую силу, а значит и трудовых доходов. В послевоенное время их увеличению дополнительно будет способствовать усиление конкуренции с зарубежными работодателями за рабочую силу. Рост трудовых доходов возобновится уже в этом году, а в дальнейшем будет ускоряться. Трудовые доходы будут расти как в номинальном, так и в реальном измерениях.

Внешняя помощь позволит профинансировать значительные бюджетные потребности и поддерживать высокий уровень международных резервов в 2023-2025 годах

В 2023 году дефицит бюджета без учета грантов в доходах ожидается на уровне предыдущего года - более 26% ВВП. В дальнейшем благодаря наращиванию доходов он будет сужаться - до почти 20% ВВП в 2024 году и около 12% ВВП в 2025 году. В то же время фискальная политика будет оставаться мягкой на всем прогнозном горизонте, что будет поддерживать восстановление экономики.

Основным источником покрытия значительных дефицитов будет оставаться международная помощь. В 2023 году внешнее финансирование превысит 42 млрд долл. США. В последующие годы оно будет оставаться значительным, хотя и постепенно снижаться. В то же время и в дальнейшем будет расти роль внутреннего долгового финансирования для покрытия бюджетных потребностей.

Поступление международной помощи также будет обеспечивать чистый приток валюты на прогнозном горизонте. Благодаря этим поступлениям Украина сможет не только обеспечить собственные потребности в импорте для поддержания обороноспособности и восстановления, но и пополнить международные резервы, которые по состоянию на конец 2025 года достигнут 44,1 млрд долл. США.

НБУ будет снижать учетную ставку постепенно, чтобы поддерживать привлекательность гривневых инструментов. Монетарные условия еще долгое время будут оставаться довольно жесткими

Учитывая благоприятные макроэкономические тенденции НБУ снизил учетную ставку в июле - с 25% до 22%. Обновленный макропрогноз НБУ предусматривает ее снижение и в дальнейшем. В то же время этот процесс будет происходить постепенно, чтобы поддерживать привлекательность гривневых инструментов. Это будет уменьшать риски для устойчивости валютного рынка и снижения инфляции и позволит реализовать Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Смягчение процентной политики поддержит оживление экономики. Так, по мере угасания рисков безопасности и улучшения макроэкономической ситуации банковское кредитование на рыночных началах будет восстанавливаться и станет дополнительным импульсом для устойчивого экономического роста.

Кроме обновленных макроэкономических прогнозов, в июльском Инфляционном отчете рассмотрен ряд специальных тем, в частности:

Краткосрочное прогнозирование мировых цен на сталь и железную руду

Мировые цены на товарных рынках характеризуются высокими колебаниями в краткосрочном периоде. Такая волатильность может существенно влиять на внутренние макроэкономические процессы стран - экспортеров или импортеров этих товаров.

Украина до полномасштабного вторжения России была весомым мировым экспортером стали и железной руды. Однако даже в условиях войны, разрушенных и поврежденных производственных мощностей и ограниченной логистики продукция горно-металлургического комплекса обеспечивает около 1/5 товарного экспорта.

Учитывая это, НБУ разработал ряд моделей для краткосрочного (на шесть месяцев) прогнозирования мировых цен на эти товары. Их результаты являются точкой отсчета для долгосрочной оценки мировых и экспортных цен, что также является составляющей процесса подготовки макроэкономического прогноза, на котором основываются решения по монетарной политике.

Последствия разрушения Каховской ГЭС

Подрыв Россией Каховской ГЭС прежде всего будет иметь масштабные и долговременные гуманитарно-экологические последствия. Влияние на экономику в текущем году будет умеренным - до 0,2 п. п. отрицательного вклада в изменение реального ВВП, до 0,3 п. п. положительного вклада в потребительскую инфляцию и расширение дефицита торговли товарами на 0,4 млрд долл. США, что учтено в прогнозе НБУ. В последующие годы эти потери уменьшатся, однако они будут иметь устойчивый характер и сказываться на потенциальном ВВП в течение длительного периода времени, а также сдерживать снижение инфляции.

Влияние военной помощи Украине на экономики стран-партнеров

В рамках информационной войны россия распространяет нарратив, что партнеры якобы тратят много средств на военную поддержку Украины, тогда как их экономики страдают от ускорения инфляции и замедления экономического роста. Однако имеющиеся исследования предоставляют убедительные доказательства, что экономическая стоимость военной помощи Украине для партнеров существенно меньше объявленных номинальных сумм.

Как свидетельствуют предварительные результаты исследования, в краткосрочной перспективе увеличение военных расходов из-за войны в Украине имеет стимулирующее влияние на ВВП стран-партнеров. Так, один доллар США, потраченный правительствами доноров на военные нужды, генерирует в течение одного-двух лет 0,79-0,87 долл. США к ВВП этих стран. В целом положительный эффект не исчезает даже через пять лет. Кроме того, есть ряд дополнительных положительных эффектов для стран-доноров, таких как возможность обмена военным опытом, более эффективное распределение ресурсов оборонной отрасли, импульс для экспортеров оружия и рост производительности благодаря дополнительным инвестициям в исследования и разработки.

Трансмиссия учетной ставки НБУ в ставки по срочным гривневым депозитам домохозяйств

Влияние на депозитные ставки банков, чтобы сформировать мотивы для увеличения сбережений населения, является важным трансмиссионным каналом монетарной политики. Особенно в текущих условиях, когда другие каналы достаточно слабые из-за фиксации обменного курса и значительной риск-премии. Такое влияние реализуется прежде всего путем изменения учетной ставки и операционного дизайна монетарной политики НБУ. В июне 2022 года НБУ существенно повысил учетную ставку - с 10% до 25%. Это развернуло тренд на снижение депозитных ставок. Однако в конце 2022 года монетарный импульс начал ослабевать прежде всего из-за расширения профицита ликвидности.

Исследование НБУ свидетельствует, что депозитные ставки реагируют на изменение учетной ставки постепенно, асимметрично и с разной силой, которая может меняться во времени. Например, банки обычно охотнее идут на снижение ставок по депозитам, чем на их повышение (в частности из соображений уменьшения процентных расходов). Кроме того, по оценкам НБУ, в Украине ключевое влияние на силу монетарной трансмиссии по депозитному каналу оказывают экономическая неопределенность, уровень ликвидности и конкуренции в банковской системе, инфляция, а также меры по монетарной политике.

Изменение учетной ставки в первую очередь влияет на стоимость межбанковских кредитных ресурсов (в Украине измеряется индексом UONIA), а со временем - на доходность депозитов. Согласно исследованию НБУ максимальное влияние от изменения учетной ставки на депозитные ставки достигается на горизонте 8-18 месяцев. При повышении межбанковской ставки на 10 п. п. депозитные ставки в Украине в среднем растут почти на 5 п. п. в течение 12 месяцев, в то же время при сокращении на 10 п. п. - банки снижают депозитные ставки на около 6 п. п.

Чтобы ускорить монетарную трансмиссию центральные банки могут применять дополнительные инструменты. В частности, НБУ в этом году существенно повысил нормативы формирования банками обязательных резервов, ввел изменения в механизм их расчета и операционного дизайна монетарной политики. Такие меры способствовали усилению монетарной трансмиссии и существенному росту привлекательности гривневых активов среди населения. Это позволило поддерживать устойчивость валютного рынка, а следовательно и тенденцию к снижению инфляции.