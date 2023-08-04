Украинцы, потерявшие урожай овощей из-за подрыва Каховской ГЭС, смогут получить до 100 тысяч

Кабинет Министров предусмотрел выплаты украинцам, потерявшим урожай овощей из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, в размере 3300 гривен за каждую сотку земельного участка частного огорода.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"На повестке дня на сегодняшний день есть решение о выплатах людям в Херсонской и Николаевской областях, которые потеряли свои урожаи из-за российского теракта на Каховской ГЭС", - отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что в результате подрыва плотины многие участки подтопило и люди потеряли свои огороды и урожай.

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"Будем помогать. Предусматриваем выплаты в размере 3300 грн за потерянный урожай овощей на каждой сотке земельного участка частного огорода", - сказал премьер.

Максимальная сумма пособия за потерянный урожай составит до 100 тысяч гривен.

На эти нужды Херсонской и Николаевской областям будет выделено 271 млн. грн.

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Напоминаем:

На преодоление последствий уничтожения россиянами Каховской ГЭС из государственного бюджета было направлено 4,3 миллиарда гривен.