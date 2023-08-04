Украинцы, потерявшие урожай овощей из-за подрыва Каховской ГЭС, смогут получить до 100 тысяч
Кабинет Министров предусмотрел выплаты украинцам, потерявшим урожай овощей из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, в размере 3300 гривен за каждую сотку земельного участка частного огорода.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
"На повестке дня на сегодняшний день есть решение о выплатах людям в Херсонской и Николаевской областях, которые потеряли свои урожаи из-за российского теракта на Каховской ГЭС", - отметил глава правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что в результате подрыва плотины многие участки подтопило и люди потеряли свои огороды и урожай.
"Будем помогать. Предусматриваем выплаты в размере 3300 грн за потерянный урожай овощей на каждой сотке земельного участка частного огорода", - сказал премьер.
Максимальная сумма пособия за потерянный урожай составит до 100 тысяч гривен.
На эти нужды Херсонской и Николаевской областям будет выделено 271 млн. грн.
Напоминаем:
На преодоление последствий уничтожения россиянами Каховской ГЭС из государственного бюджета было направлено 4,3 миллиарда гривен.