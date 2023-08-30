В Кремле отреагировали на выход из украинского черноморского порта уже второго судна

Проход гражданских судов через организованный Киевом коридор в Черном море не имеет отношения к возобновлению зерновой сделки.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российское агентство "Интерфакс".

На брифинге его попросили прокомментировать информацию о том, что 27 августа уже второе с момента прекращения "зерновой сделки" судно вышло в Черное море через организованный Киевом коридор. Его также спросили может ли это как-то отразиться на перспективах возобновления зерновой сделки.

Однако Песков обошел первую часть вопроса и перевел акценты на вторую часть.

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"Нет, это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки, - ответил он. - Перспектива возобновления зерновой сделки непосредственно зависит от предметного, не на словах, а на деле выполнения обещаний, которые были перед российской стороной".

"Это совсем другая субстанция, и здесь наше военное ведомство, безусловно, осуществляет необходимый мониторинг", - добавил Песков.

Напоминаем:

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Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля.

17 июля Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы", а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.

10 августа Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.

Первым судном, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", стало судно Joseph Schult. Под флагом Гонконга оно пересекло турецкий пролив Босфор и прибыло в порт Стамбула.

Вторым судном, которое вышло из порта Одессы после остановки "зерновой инициативы", стал балкер Primus под флагом Либерии, и отправился в направлении болгарского порта Варна. Маршрут следования балкера был проложен строго через территориальные воды Румынии и Болгарии.

Интересно, что судно зашло в Одессу еще 20 февраля 2022 года под именем Polarstar, а за время ожидания сменило название. Скорее всего, владелец также поменялся.

Ранее РФ заявила о намерении досматривать все суда в акватории Черного моря.

В частности, 19 июля Министерство обороны РФ объявило, что все суда, независимо от флага, которые будут направляться в украинские порты с полуночи, 20 июля, Россия будет рассматривать как вовлеченные в военный конфликт.

В России также заявили, что прекращение "зерновой сделки" означает отзыв гарантий безопасности судоходства.

В ответ на это Министерство обороны Украины обнародовало заявление, в котором предупредило, что все суда, которые с 21 июля будут направляться в порты Российской Федерации или оккупированные украинские порты, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.