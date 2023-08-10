Украина объявила временные коридоры для судов, идущих в и из черноморских портов

Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

"Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Ранее эти маршруты Украина предлагала в обращении в Международную морскую организацию (IMO). Совет ИМО признал право Украины на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом.

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Кроме того, Международная морская организация призвала РФ соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море.

"Указанные маршруты в первую очередь будут использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России 24.02.2022 г.", - добавили в ВМС.

К проходу будут допускаться суда, владельцы или капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях.

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Напоминаем:

Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля.

Россия в одностороннем порядке вышла по черноморской "зерновой инициативе" 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.