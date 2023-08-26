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Второе судно вышло из порта Одессы после остановки "зерновой инициативы"

Суббота, 26 августа 2023, 12:49 - Игорь Пилипив

Балкер Primus под флагом Либерии вышел из порта Одессы и движется в направлении болгарского порта Варна.

Об этом свидетельствуют данные ресурса MarineTraffic, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что утром 26 августа из Одессы вышел балкер Primus под флагом Либерии и движется в направлении болгарского порта Варна. Судно 20 февраля 2022 года прибыло греческого порта Перама под наименованием Polarstar.

Также нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко в своем Telegram опубликовал фото балкера, вышедшего из Одессы. 

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Напомним:

Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции.

Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы.

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Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.

Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля.

Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы" 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.

Одесса порты зепно
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