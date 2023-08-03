В Украине может появиться новая медиагруппа: Delo - продано, "Главком" - продается

Компания "Украинские медийные системы", которая владеет сайтом Glavcom.ua, сменила собственника, при этом человек, который приобрел издание, никогда не выказывал никаких планов заниматься медиабизнесом.

Об этом пишет издание NV, которое заметило изменение собственника в государственном реестре.

Вместо учредителей "Главкома" Виктора Шлинчака и Юлии Лымарь владельцем теперь значится компания "Хаб Главком" Татьяны Снопко.

Кроме того, как оказалось по данным госреестра, в конце прошлого года Снопко стала владелицей компаний "Коммуникационный хаб Экономика" и "Медиамания", которые ведут проекты Delo.ua, ТОП-100, Wo.mo, Marketing Media Review и проводят ряд бизнес-ивентов.

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При этом, журналисты проанализировали соцсети Снопко и обратили внимание на тот факт, что женщина никогда не выказывала никаких планов заниматься медиабизнесом. В то же время, в ее деловых контактах значатся известный американский миллионер украинского происхождения Максим Поляков и малоизвестный украинский бизнесмен Максим Криппа, в чьем доме зарегистрирована компания "Смартленд", которая в 2020 году приобрела киевский отель "Днепр".

Так, до осени 2021 года Татьяна Снопко руководила коммуникациями в компании "Ноосфера" бизнесмена Максима Полякова.

Поляков - это тот самый бизнесмен, который развивал в США аэрокосмическую компанию Firefly, но был вынужден продать свою долю по требованию американского правительства.

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Кроме Полякова, Снопко сотрудничала с его бывшим бизнес-партнером Максимом Криппой, рассказал изданию собеседник на медиарынке.

Криппа до последнего времени был малоизвестным бизнесменом, основателем десятка компаний, которые занимаются торговлей, рекламой и производством программного обеспечения.

В начале 2022-го он стал официальным владельцем украинской киберспортивной команды Navi. Кроме того, в его доме в Броварах зарегистрирована компания "Смартленд", которая более чем за 1 млрд грн приобрела киевский отель "Днепр".

С конца прошлого года на сайте delo.ua, который теперь принадлежит Снопко, появились комплиментарные новости о Криппе, посвященные успехам Navi и его помощи ВСУ. Снопко признала знакомство. По ее словам, она оказывала Криппе консультационные услуги, но их детали - под соглашением о нераскрытии.

"Я ни на кого не работаю", - заверила Снопко журналистов.

В благотворительном фонде Криппы отрицали его участие в сделке, связанной с покупкой медиаресурсов.

Что же касается бывших владельцев "Главкома" - Виктора Шлинчака и Юлии Лымарь, то они отказались от комментариев. При этом заявляют, что сделка не завершена.

Права на бренд Glavcom пока до сих пор принадлежат Шлинчаку и Лымарь.

"Главком" - проиндексированный украинский информационный ресурс. В июне его трафик достиг 19,3 млн просмотров страниц.

Напоминаем:

Как известно, 15 июля 2020 года Фонд госимущества провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Днепр" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривны ООО "Смартленд".

Председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко объяснял, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств, после чего подписывается договор.

Но уже в октябре 2020 года Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном злоупотреблении властью и служебным положением председателем Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко при продаже государственного ЧАО "Отель "Днепр".

Заявитель указал, что в справках фирмы-покупателя и в СМИ были названы разные бенефициары, а также были нарушены положения законодательства о приватизации в части привлечения кредитных средств. В частности, для покупки отеля были взяты кредиты в банках, которые получили рефинансирование НБУ.

После аукциона покупателем отеля назвал себя бизнесмен и основатель киберкоманды Navi Александр Кохановский. При этом, он отказался называть публично, кто еще кроме него принял финансовое участие в приобретении отеля.

Новые владельцы отеля "Днепр" пообещали создать на месте отеля большой киберспортивный проект.

Однако уже в 2021 году отель "Днепр", где обещали киберспорт, попросил разрешение открыть казино.