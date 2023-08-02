Дело VAB банка: НАБУ завершило расследование в отношении Бахматюка и его сестры

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по подозрению фактического собственника "ВиЭйБи Банка" (VAB банка) Олега Бахматюка и его сестры – бывшего председателя наблюдательного совета банка.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Эксвладельца и бывшего председателя наблюдательного совета подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного НБУ, легализации части этих средств и подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением руководством НБУ.

Следствие установило, что в октябре 2014 года ВиЭйБи Банк, отнесенный к категории проблемных банков, обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

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Несмотря на то, что "ВиЭйБи Банк" не предоставил все необходимые для этого документы, правление Нацбанка вопреки требованиям законодательства согласовало предоставление кредита.

При этом стоимость недвижимости, переданной в залог Нацбанка, завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн в противовес 1,8 млрд грн, заявленным "ВиЭйБи Банком".

Зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банку" - в дополнение к ранее полученным от Нацбанка и невозвращенным 3 млрд грн кредитам.

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Через 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал "ВиЭйБи Банк" неплатежеспособным. С частью полученных средств в размере 297,4 млн грн совершены финансовые операции, направленные на маскировку незаконного происхождения таких средств.

Стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, ВиЭйБи Банк не вернул.

Напоминаем:

Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам расследования НАБУ направила в суд дело о незаконном завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банка" (VAB Банка).

В марте Уголовный суд Вены отказал украинской прокуратуре в экстрадиции бизнесмена, владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка в Украине по делу "ВиЭйби банка" (VAB Банка).

В ноябре 2022 года Апелляционная палата ВАКС по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банка" заочно взяла под стражу бывшего главу наблюдательного совета банка Наталию Василюк, которая является сестрой владельца "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения фигуранту громкого дела - экспредседателю правления - по завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банка".