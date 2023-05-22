Справа "ВіЕйБі Банку" Бахматюка: до суду передали матеріали про заволодіння 1,2 мільярда

Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами розслідування НАБУ скерувала до суду справу про незаконне заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банку" (VAB Банку).

Про це повідомляє пресслужба САП.

Прокуратура звинувачує в заволодіння коштами 15 осіб. Серед них колишній перший заступник голови НБУ, ексголова правління "ВіЕйБі Банку" та його ексзаступник та інші колишні та чинні службовці регулятора та "ВіЕйБі Банку" та представники приватних компаній.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що у жовтні 2014 року ПАТ "ВіЕйБі Банк", віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

Попри те, що "ВіЕйБі Банк" не надав усіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, задовольнило цю пропозицію.

Вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. У ході слідства експертиза встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, заявлених фінустановою.

Кредит у 1,2 млрд грн, отриманий банком від НБУ строком на два роки, так і не було повернуто.

У САП додали, що розслідування щодо колишнього голови наглядової ради ПАТ "ВіЕйБі Банк" (Наталії Василюк), виділене в окреме провадження та зупинено, у зв’язку з її розшуком. Щодо фактичного власника банку Олега Бахматюка здійснюється спеціальне розслідування.

Нагадуємо:

У березні Кримінальний суд Відня відмовив українській прокуратурі в екстрадиції бізнесмена, власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка в Україну в справі "ВіЕйбі банку" (VAB Банку).

У листопаді 2022 року Апеляційна палата ВАКС у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банку" заочно взяла під варту колишню голову наглядової ради банку Наталію Василюк, яка є сестрою власника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту гучної справи - ексголові правління - щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банку".

24 травня 2021 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру шести посадовцям Нацбанку та представникові компанії-оцінщика у справі про заволодінням коштами стабілізаційного кредиту на суму 1,2 млрд грн.