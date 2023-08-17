Новости 17 августа: Alibaba – спонсор войны, повышение тарифов на электроэнергию не достигло цели

Об Alibaba. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны.

О тарифах на электроэнергию. Повышение тарифов на электроэнергию для населения и прайс-кепов на рынке электроэнергии не достигло цели - то есть, не повлияло на улучшение ликвидности рынка, для чего и принимались эти решения.

О солнечных электростанциях Шурмы. Солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является окружение заместителя председателя Офиса президента Ростислава Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года, хотя, вероятно, не имели связи с объединенной энергосистемой Украины.

Об импорте Индией пшеницы с РФ. Индия ведет переговоры с Россией об импорте пшеницы со скидкой на фоне резкого роста мировых цен, что является редким шагом, направленным на увеличение поставок и сдерживание продовольственной инфляции в преддверии выборов в стране в следующем году.

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Об облгазах Фирташа. 26 арестованных облгазов из империи Фирташа за более чем год пребывания в управлении АРМА принесли в бюджет 0,00 коп.

Эксклюзив ЭП

Ничего наркотического, только бизнес. Что даст Украине легализация медицинского каннабиса

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Верховная Рада осенью может легализовать медицинский каннабис. Какие перспективы это открывает для бизнеса, какие будут ограничения и как этот рынок работает в мире.(укр)