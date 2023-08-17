Индия изучает возможность импорта пшеницы из РФ со скидкой, чтобы "успокоить" цены – Reuters

Индия ведет переговоры с Россией об импорте пшеницы со скидкой на фоне резкого роста мировых цен, что является редким шагом, направленным на увеличение поставок и сдерживание продовольственной инфляции в преддверии выборов в стране в следующем году.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 4 источника.

"Импорт позволит Нью-Дели более эффективно вмешиваться в рынок, чтобы снизить цены на пшеницу, которые в июле подтолкнули инфляцию до 15-месячного максимума", - пишет агентство.

"Правительство изучает возможность импорта через частную торговлю и межправительственные соглашения. Решение будет приниматься осторожно", - рассказал Reuters один из источников, отвечая на вопрос об импорте пшеницы из России.

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Индия не импортировала пшеницу через дипломатические соглашения в течение многих лет. Последний раз Индия импортировала значительное количество пшеницы в 2017 году, когда частные трейдеры отгрузили 5,3 миллиона метрических тонн.

План правительства импортировать российскую пшеницу является одной из мер, которые рассматриваются с целью снижения цен на ключевые товары, такие как топливо и зерновые, говорят собеседники на условиях анонимности.

По их словам, окончательное решение может быть принято через несколько недель. Представители министерств финансов, торговли и правительства Индии не ответили на электронные письма и сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию.

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"Хотя Индии нужно лишь от 3 до 4 миллионов метрических тонн пшеницы, чтобы покрыть дефицит, Нью-Дели может рассмотреть возможность импорта 8-9 миллионов тонн пшеницы из России, что будет иметь гораздо большее влияние на цены", - рассказал другой источник.

С начала войны в Украине в прошлом году Россия стала вторым крупнейшим товаров в Индии, в основном благодаря скидкам на нефть, которую покупает Нью-Дели.

"Россия выразила готовность предложить скидку от рыночных цен, преобладающих на рынке. Ограничений на экспорт продовольственных товаров из России нет", - сказал один из чиновников.

Индия также импортирует подсолнечное масло из России и осуществляет расчеты в долларах и планирует использовать такой же подход, добавил чиновник.

"Индия может легко получить от России скидку от 25 до 40 долларов за тонну. Это будет гарантировать, что стоимость пшеницы останется значительно ниже местных цен", - сказал дилер, базирующийся в Мумбаи, который представляет международный торговый дом.

Оптовые цены на пшеницу в Индии выросли примерно на 10% за два месяца до семимесячного максимума в августе на фоне ограниченного предложения.

По состоянию на 1 августа запасы пшеницы на государственных складах составляли 28,3 млн тонн, что на 20% ниже среднего 10-летнего показателя.

Экономическая правда