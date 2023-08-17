Арестованные облгазы Фирташа в управлении АРМА принесли в бюджет 0,00 грн - Trap Aggressor

26 арестованных облгазов из империи Фирташа за более чем год пребывания в управлении АРМА принесли в бюджет 0,00 коп.

Об этом сообщает проект Trap Aggressor аналитического центра StateWatch со ссылкой на письмо Агентства по розыску и менеджменту активов, направленное в ответ на запрос Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам наполнения бюджета, которую возглавляет Ярослав Железняк.

Как отмечается в письме, за весь период, начиная с 5 июля 2022 года, достигнутыми результатами от управления облгазами стало:

сумма полученного дохода - 0,00 грн;

сумма осуществленных необходимых расходов - 0,00 грн;

сумма поступлений в Государственный бюджет Украины - 0,00 грн.

Управляющим арестованными корпоративными правами 26 региональных операторов газораспределительных систем, которые связывают с Дмитрием Фирташем, было определено Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" отдельным распоряжением Кабмина.

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В начале июля 2022 года АРМА заключило договор управления активами с "Черноморнефтегазом", согласно которому последнему были переданы основные корпоративные права по 26 облгазам, а 3 апреля 2023 года - корпоративные права миноритарных владельцев и повторно арестованные корпоративные права АО "Тернопольгаз", АО "Коростышевгаз", АО "Кировоградгаз", АО "Хмельницкгаз", АО "Мелитопольгаз".

В Агентстве уточнили, что согласно условиям договора управления, размер доходов определяется из начисленных и уплаченных в пользу управляющего платежей дивидендов по активам (15% из полученных дивидендов, за вычетом сумм соответствующих налогов и сборов на счет управляющего, остаток - на счет казначейства).

Правда, также в АРМА отметили, что общее собрание акционеров по выплате дивидендов по состоянию на начало августа не проводилось.

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Аналитики Trap Aggressor отмечают, что отсутствие публичного доступа к реестру арестованных активов АРМА фактически делает невозможным любой независимый контроль над результатами управления. Поэтому пока нет возможности точно определить эффективность Агентства.

Напоминаем:

В мае 2022 года в ГБР сообщили, что следователи разоблачили масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд гривен.

Также на этой неделе СБУ сообщило о подозрении трем руководителям облгазов Фирташа. Речь идет о председателях правлений "Волыньгаза", "Черниговгаза" и "Криворожгаза", которые, как отмечается, "причастны к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины".

Упомянутая сеть облгазов связана с группой компаний Фирташа Group DF, которая отрицает все обвинения следователей.