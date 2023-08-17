Вот-вот легализация медицинского каннабиса. Как бизнес может заработать на этом

13 липня Верховна Рада підтримала в першому читанні історичний законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. За три десятиліття Незалежності це вже третя спроба відкрити цей ринок в Україні.

Досі спроби легалізації медичного канабісу натикалися на спротив політиків та суспільства. Здебільшого – через побоювання, що це призведе до активнішого вживання наркотичних засобів. Проте все змінюється.

Під час місцевих виборів восени 2020 року влада провела опитування, яке показало, що ідею легалізації канабісу в медичних цілях підтримують 65% громадян. Принаймні тих, які зголосилися взяти участь в дослідженні.

Зараз є великі шанси, що депутати підтримають законопроєкт. Голова комітету з питань здоров‘я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розраховує, що до вересня акт підготують до другого читання.

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Що треба знати про медичний канабіс. Препарати на основі медичного канабісу мають кілька сфер застосування. Зокрема, вони використовуються для лікування болю, наприклад, при онкології. Ліки на основі медичного канабісу можуть слугувати замінником більш агресивних препаратів – морфінів. Препарати з використанням медичного канабісу мають мінімальні побічні ефекти, їх дія співмірна з аналогами, тому вони стають популярними.

Ринок медичного канабісу: міжнародний досвід

За оцінками американських аналітиків Grand View Research, у 2021 році обсяг глобального ринку вирощування канабісу становив 323,9 млрд дол. Очікується, що у 2023 році ринок сягне позначки 475,9 млрд дол.

До 2030 року середні темпи зростання ринку вирощування канабісу можуть перевищити 21% і до наступного десятиліття ринок може дійти до позначки 1,844 трлн дол. Для розуміння: ця цифра відповідає річній вартості всіх товарів та послуг у таких країнах, як Саудівська Аравія чи Іспанія.

Підтримають такі високі темпи зростання ринку вирощування коноплі поширення легалізації та впровадження канабісу для лікування хронічних захворювань.

Яскравим прикладом впливу легалізації канабісу на економіку є США. У 2019 році податки, зібрані 37-ма з 50-ти штатів, перевищили 1,7 млрд дол. Через два роки загальний доларовий дохід зріс більш ніж удвічі. За цей час збільшилася кількість штатів, які легалізували канабіс в рекреаційних та медичних цілях.

На європейському ринку показовим прикладом є Чехія. У 2021 році продажі медичного канабісу тут зросли на 63%. Чеські пацієнти отримали 109 кг медичного канабісу, тоді як у 2020 році цей показник становив 67 кг.

Очікується, що ціни на медичний канабіс у Чехії знизяться в найближчі роки, оскільки легальний ринок країни відкривається для всіх виробників. Тепер кожен може подати заявку на отримання ліцензії на вирощування медичного канабісу.

У Grand View Research вважають, що конкуренція серед гравців ринку висока через зростання попиту на канабіс та похідні продукти. "Зростання попиту на вирощування конопель сприятиме виходу на ринок нових компаній, що підвищить визнання канабісу та обізнаність щодо нього", – говорять аналітики.

Ключові гравці на ринку медичного канабісу

Серед ключових гравців світового ринку – компанії з Канади, США, Ізраїлю та Великої Британії. Їх бізнес-модель залежить від стандартів регулювання обігу сировини. Є ланцюжок ліцензування, контролю за обігом та вирощуванням. Кожна рослина має штрих-код, який відстежується через реєстри та бази даних.

Засновник компанії Drapalin Pharmaceuticals GmbH у Мюнхені Іван Гарєв каже, що собівартість грама медичних конопель у Німеччині становить 0,5 євро, а в аптеці вони коштують щонайменше 10 євро. Проте вирощування коноплі приносить результат не одразу, запевняє він. Продажі перших партій канабісу відбуваються лише через чотири роки після запуску роботи ферми.

Середня вартість вирощування фунта (0,45 кг) сушеної квітки канабісу на складі або в приміщенні в США у 2020 році становила 472 дол. Найдешевшим було вирощування у відкритому грунті із середньою вартістю 214 дол.

Український потенціал

На думку Ковтонюка, Україна має виготовляти ліки з коноплі і їх використовувати. Почати варто з використання, це дозволить швидше дати ліки пацієнтам.

"Варто почати з імпорту і потім поступово нарощувати власне виробництво, стати більш конкурентними на ринку. Це буде нескладно, адже ціна вирощування канабісу та виробництва ліків буде нижчою. Тобто Україна може бути конкурентною завдяки вартості готового продукту", – наголосив він.

Легалізація медичного канабісу дасть більше можливостей аграріям, адже вони отримають доступ до нової ніші. Влітку 2022 року в Україні промислові коноплі вирощували близько 30 компаній. Загалом вони посіяли майже 4 тис га цієї культури, хоча на 2022 рік уряд встановив квоту 7 550 га посівних площ.

Бізнес-можливості для українського фармацевтичного ринку теж є, але їх не варто переоцінювати. Локальний фармбізнес доволі розвинений, але водночас не надто інноваційний. Його не можна порівнювати з провідними світовими виробниками за дослідницьким та інноваційним потенціалом, вважає Ковтонюк.

За його словами, в Україні можна виробляти ліки на основі медичного канабісу, адже такі препарати не потребують глобальних інновацій. У них відносно простий метод виробництва, який не вимагає великих наукових знань. Процес виробництва потребує дотримання високих стандартів, які в Україні є.

До великої війни про готовність виробляти ліки на основі канабісу заявляли 60 заводів. Однак ця процедура непроста. Директор з медичних питань фармкомпанії "Дарниця" Ігор Никифорчин пояснив принцип роботи механізму.

"Щоб засіб називався ліками, його треба зареєструвати. Для цього компанія повинна сформувати реєстраційне досьє, тобто надати результати доклінічних та клінічних досліджень за встановленими дизайном та вимогами й отримати схвалення від регуляторного органу країни, де подана заявка", – розповів він.

За словами Никифорчина, "Дарниця" стежить за клінічними дослідженнями в цій сфері та роботою іноземних фірм, однак у компанії стримано ставляться до включення ліків на основі медичного канабісу у власний продуктовий портфель.

"Новий препарат повинен мати конкурентні переваги порівняно з наявними лікарськими засобами і раціональну ціну. Наша позиція щодо цього питання динамічна: результати нових клінічних досліджень чи інші нові фактори можуть вплинути на неї в той чи інший боки", – наголосив представник компанії.

Культивування медичного канабісу також потребує значних інвестицій. Керівник Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас припускає, що для організації виробництва та отримання сертифікатів потрібно інвестувати щонайменше 2 млн дол. Про це свідчить міжнародний досвід.

Контрольована легалізація: що пропонують депутати

У законопроєкті, який депутати ухвалили в першому читанні, сказано, що вирощуванням канабісу зможуть займатися юридичні особи всіх форм власності за наявності ліцензії та в межах встановлених Кабміном квот.

Розробляти наркотичні засоби зможуть державні, комунальні та приватні наукові установи за наявності в них ліцензій на ведення наукової діяльності. При цьому йдеться лише про засоби для застосування в медичних та наукових цілях.

Також передбачено, що продавати ліки з вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин можна буде в аптеках усіх форм власності за наявності ліцензії, а купити такі засоби можна буде лише за електронним рецептом лікаря.

Для вирощування медичних конопель знадобляться дозвіл поліції та спеціальна ліцензія. Також потрібно буде укласти угоду з лабораторією контролю якості ліків або мати в себе таку лабораторію. Крім того, треба забезпечити доступ до своїх об’єктів Національній поліції для відбору і дослідження зразків продукції.

Ліцензії будуть потрібні на перевезення і зберігання продукції. За словами народного депутата Ольги Стефанишиної, ліцензія на виробництво може коштувати близько 800 грн – як на виробництво алкоголю і тютюнових виробів. Така низька вартість ліцензії обумовлена великими інвестиціями у виробництво.

Оборот канабісу планують контролювати, маркуючи кожну партію та одиницю фасованої продукції унікальним штрих-кодом. Також зʼявиться спеціальний електронний реєстр переміщення сортів рослин конопель та готових ліків. Однак проєкт не вказує, хто за це відповідатиме: держатель чи адміністратор реєстру.

Особливі вимоги є і для конопель з вмістом ТГК (психоактивний компонент тетрагідроканабінол) вище 0,3%. Їх можна буде вирощувати тільки на закритих ґрунтах з відеоспостереженням та ліцензованою охороною. За словами Радуцького, усе, що "до 0,3%", контролюватимуть різні лабораторії, а все, що вище, – спеціалізовані лабораторії Міністерства внутрішніх справ.

На думку Шабаса, стосовно контролю депутати прописали кожен етап вирощування та виробництва. Якщо поліція захоче перевірити препарат у пацієнта, вона зможе відсканувати QR-код і побачити, хто і де вирощував канабіс, хто виробляв і продавав препарат, каже керівник асоціації.

Стефанишина також зазначила, що покарання за нелегальне використання, вирощування, перепродаж медичного канабісу буде таким же, як і за збут наркотиків: позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.