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Государство платило солнечным станциям брата Шурмы за электроэнергию в оккупации – СМИ

Четверг, 17 августа 2023, 19:40 - Экономическая правда
 
Bihus.Info

Солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является окружение заместителя председателя Офиса президента Ростислава Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года, хотя, вероятно, не имели связи с объединенной энергосистемой Украины.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

Сообщается, что после полномасштабного вторжения РФ несколько десятков "зеленых" станций попали под оккупацию. Среди них - солнечные станции ООО "КД Энерджи 2", ЧП "Нацпрод", ООО "Возобновляемая Энергия Запорожье", ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауер ЛЛС", расположенные в Запорожской области.

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По данным журналистов, с июля 2022-го по июль 2023-го эти компании совокупно получили более 320 млн грн оплаты за электроэнергию по "зеленому тарифу" от госпредприятия "Гарантированный покупатель".

"Для "КД Энерджи 2", "Нацпрод" и "Возобновляемая Энергия Запорожья" из проплат невозможно выделить расчеты по долгам предыдущих периодов, если такие происходили", - добавляют расследователи.

При этом совладельцем ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Восстановительная Энергия Запорожье" является брат заместителя председателя ОП Ростислава Шурмы Олег Шурма.

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Станция ЧП "Нацпрод" также упоминается среди реализованных проектов на корпоративном сайте, где собраны "зеленые" проекты Олега Шурмы и партнеров, добавляет Bihus.Info.

В то же время совладельцем ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауер ЛЛС" является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким к нему человеком, выяснили журналисты.

Отмечается, что оплату по "зеленому тарифу" в оккупации также получали ряд других производителей: в частности, СЭС компаний "Скифия-Солар-1" и "Скифия-Солар-2" бизнесмена Василия Хмельницкого и партнеров, а также ряд других, менее известных производителей.

"В чем проблема с проплатами станциям в оккупации? Во-первых, по данным, полученным от "Укрэнерго", со ссылкой на облэнерго, большинство станций, находящихся на временно оккупированной территории Запорожской области, работают в несинхронном режиме с объединенной энергосистемой Украины с 1 июля 2022 г. То есть они не имели физической связи с ней из-за поврежденных или отключенных линий электропередач.

Поэтому электроэнергия с СЭС в оккупации, скорее всего, не могла попасть в украинский рынок и не могла быть продана там. А по украинскому законодательству, ГП "Гарантированный покупатель" должен оплачивать электричество, которое продает рынку. Оплата электричества, которое ГП не могло продать, означает убытки для государственного предприятия", - пояснили в Bihus.Info.

Кроме этого данные об объемах произведенного электричества, переданные представителями станций в облэнерго, а оттуда в "Укрэнерго", которая затем передавала их ГП "Гарантированный покупатель" для оплаты, в принципе невозможно проверить из-за отсутствия дистанционной связи с оборудованием, добавляют журналисты.

В то же время совладелец компаний "КД Энерджи 2" и "Нацпрод" Сергей Дядечко заверил Bihus.Info, что, по его данным, электроэнергия с этих двух СЭС и сейчас идет в энергосистему Украины.

Но, по словам расследователей, "есть серьезные основания сомневаться в достоверности этих утверждений".

При этом представитель ООО "Грин Энерджи Токмак" и "Грандпауэр ЛЛС", который попросил не называть его имя, заявил, что компании не имеют технической возможности определить, в какую энергосистему шла электроэнергия.

"По его словам, до апреля 2023 года данные о генерации, зафиксированные на счетчиках СЭС, удавалось передавать в облэнерго "партизанскими методами" от сотрудников, которые остались в оккупации.

Он считает эту электроэнергию украинской и такой, что должна была оплачиваться государством, даже если она не могла быть продана в украинский рынок, поскольку компании имеют кредитные обязательства перед банками", - говорится в материале.

С Олегом Шурмой журналистам связаться не удалось, а Ростислав Шурма на письменный запрос не ответил.

В Bihus.Info добавляют, что с июля этого года расчеты с "зелеными" станциями, находящимися на временно оккупированных территориях, за электроэнергию, произведенную после оккупации, приостановлены.

"Укрэнерго" должна передавать ГП "Гарантированный покупатель" нулевые объемы генерации, если нет уверенности в том, что станция работает в синхронном с ОЭС режиме, однако задекларированные производителями показатели должны сохранить для расчетов после деоккупации.

Такое решение принято по результатам совещания в Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг", - отмечает издание.

При этом, добавляет Bihus.Info, вопрос о том, что делать с оплаченными деньгами, пока остается нерешенным.

Так, в Нацкомиссии по энергетике заявили, что летом этого года на совещании в Минэнерго обсуждали несколько вариантов: учет этих средств как оплату долгов за периоды до начала оккупации или обращение к производителям за возвратом средств.

"Этот вопрос нужно урегулировать отдельным решением на уровне закона. Возможно, как исключение, на уровне СНБО или Кабинета Министров", - добавил он.

Экономическая правда

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