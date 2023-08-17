Правительство РФ "закручивает гайки" экспортерам, чтобы остановить обвал рубля – Bloomberg

Правительство России пока воздержится от ужесточения ограничений на движение капитала и вместо этого подготовит "неформальные" рекомендации для экспортеров, чтобы убедить их отдавать больше своих доходов, чтобы помочь стабилизировать рубль.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии на встрече в среду между президентом РФ Путиным и высокопоставленными чиновниками.

По данным агентства, эти рекомендации коснутся не только продажи валютной выручки. Их могут распространить на переводы в твердой валюте - в частности, дивидендов и займов.

Чиновники сообщили экспортерам о том, что такие меры рассматриваются, подтвердили топ-менеджеры в двух фирмах.

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Путин был проинформирован об этих планах на совещании, в котором участвовали глава Центрального банка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов, пишут "Ведомости".

При этом вариант с введением "формального" контроля за движением капитала все еще не исключен. Это будет зависеть от развития ситуации с курсом рубля, уточнили источники.

Правительственные дискуссии активизировались на этой неделе после того, как рубль на короткое время прорвал отметку 100 за доллар впервые с марта прошлого года. Инициативы изначально обсуждались на встрече между правительством и компаниями-экспортерами в понедельник.

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Напоминаем:

Сообщалось, что Путин обсудит с российскими чиновниками ужесточение валютного контроля после того, как чрезвычайное повышение ставки на 3,5 процентных пункта не смогло остановить падение рубля.

Чтобы унять стремительное падение рубля, Центральный банк России резко повысил учетную ставку и обсуждает возвращение обязательной продажи экспортной выручки.

Совет директоров Банка России на экстренном заседании 15 августа принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта – с 8,5% до 12% годовых.

Экстренное повышение ставки Центрального банка 15 августа не привело к укреплению рубля, доллар и евро возобновили рост на Московской бирже.

14 августа официальный курс рубля превысил отметку 100 рублей за доллар.

Экономическая правда