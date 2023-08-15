Российский центробанк экстренно и резко повысил ключевую ставку

Совет директоров Банка России на экстренном заседании принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта – с 8,5% до 12% годовых.

Отмечается, что данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

"Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", – говорится в официальном пресс-релизе.

Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт.

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В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания.

14 августа официальный курс рубля превысил отметку 100 рублей за доллар.

Тренд ослабления российской валюты длится уже 14 месяцев. До этого падения рубля были резкими, но краткосрочными.

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Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции – мягкая денежно-кредитная политика.

Экономическая правда