Доллар и евро в РФ возобновили рост сразу после панического повышения учетной ставки 

Экстренное повышение ставки Центрального банка 15 августа не привело к укреплению рубля, доллар и евро возобновили рост на Московской бирже.

Об этом пишет агентство Bloomberg, а также свидетельствуют данные Московской биржи.

"Повышение ставки в России не смогло поднять рубль после краха", - констатирует Bloomberg.

"Повышение ставок ничего не решит. Они могут лишь временно притормозить темпы девальвации ценой более медленного роста ВВП", — сказал Bloomberg старший стратег по развивающимся рынкам RBC Bluebay Asset Management Тимоти Эш.

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Ключевая проблема — это война и санкции, указывает Эш, а здесь Центробанк не властен.

Опрошенные Bloomberg эксперты также указывают, что основной эффект курсового шока еще впереди. Девальвация сулит экономике разгон инфляции, который россиянам еще предстоит ощутить на своих карманах, причем, произойдет в это в самый неудачный для Кремля момент — перед президентскими выборами-2024.

"Эффект переноса в потребительские цены достигнет пика через примерно шесть месяцев после курсового шока. А потребительское доверие, вероятно, будет на минимуме перед президентскими выборами в марте 2024 года", — предупреждает экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.

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Тем временем, данные Московской биржи свидетельствуют, что после внепланового заседания ЦБ, где ключевая ставка была увеличена с 8,5% до 12% годовых. Курс доллара, утром упавший до 95,11 рубля, к 13.23 мск вырос до 98,17 рубля. Евро подорожал до 107,36 рубля, хотя в первые часы торгов опустился ниже 104 рублей.

Напоминаем:

Совет директоров Банка России на экстренном заседании 15 августа принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта – с 8,5% до 12% годовых.

14 августа официальный курс рубля превысил отметку 100 рублей за доллар.

Тренд ослабления российской валюты длится уже 14 месяцев. До этого падения рубля были резкими, но краткосрочными.

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции – мягкая денежно-кредитная политика.