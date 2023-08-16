Россия может вернуть принудительную продажу экспортной выручки из-за падения рубля - СМИ

Чтобы унять стремительное падение рубля, Центральный банк России резко повысил учетную ставку и обсуждает возвращение обязательной продажи экспортной выручки.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех собеседников в регуляторе.

Предложение об обязательной продаже экспортной выручки обсуждалось на встрече между правительством и экспортерами в понедельник накануне экстренного повышения учетной ставки Центробанком РФ.

Двое собеседников агентства отметили, что единодушия достигнуто не было, и следующая встреча может состояться позже на этой неделе.

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Россия применяла принудительную продажу экспортной выручки вместе с другими мерами, такими как ограничения на банковские переводы иностранной валюты, чтобы удержать рубль после осуществления полномасштабного вторжения в Украину зимой-весной прошлого года.

Напоминаем:

Совет директоров Банка России на экстренном заседании 15 августа принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта – с 8,5% до 12% годовых.

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Экстренное повышение ставки Центрального банка 15 августа не привело к укреплению рубля, доллар и евро возобновили рост на Московской бирже.

14 августа официальный курс рубля превысил отметку 100 рублей за доллар.

Экономическая правда