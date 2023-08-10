ВАКС еще на 2 месяца продлил действие меры пресечения для Коболева

Следственный судья ВАКС 9 августа еще на два месяца продлил действие меры пресечения в виде залога в размере 230 млн грн экс-главе правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву по делу о премиях.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Также суд оставил без изменений процессуальные обязанности, возложенные на Коболева, среди которых в частности:

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с определенным кругом свидетелей по делу; сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Перед этим Коболев также написал в Facebook о продлении ему процессуальных обязанностей, включая ношение электронного браслета.

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По его словам, в трансляции заседания было отказано, из-за "недоказанности широкого общественного интереса к делу Стокгольмских бонусов". Отсутствие "широкого общественного интереса" было обосновано отсутствием запросов от прессы, написал экс-глава "Нафтогаза".

"Результаты допросов независимых членов Наблюдательного совета стороной обвинения снова не были представлены. Разумных объяснений этому факту предоставлено не было", - резюмировал он.

Напоминаем:

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Суд в третий раз отказал стороне обвинения в продлении сроков расследования по делу о премиях экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу прокурора на решение ВАКС, который отклонил ходатайство о продлении срока досудебного расследования по делу о премиях экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

Следственный судья ВАКС 17 апреля продлила на 2 месяца срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

После решения ВАКС, который снова отказал в продлении сроков расследования, прокурор САП завершил досудебное расследование по делу в отношении экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Высший антикоррупционный суд оставил без рассмотрения повторное ходатайство стороны обвинения о продлении до 6 месяцев сроков досудебного расследования по делу о премиях экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Ранее следственный судья ВАКС уже отказал в ходатайстве о продлении срока досудебного расследования по делу экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

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Экономическая правда