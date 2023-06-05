Дело Коболева: ВАКС в третий раз отказал в продлении сроков расследования

Суд в третий раз отказал стороне обвинения в продлении сроков расследования по делу о премиях экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Алексей Носов из юридической компании "Миллер", которое представляет Коболева в этом процессе.

"Только что судья ВАКСа, которая повторно слушала ходатайство стороны обвинения о продлении сроков расследования, после отмены ее прошлого постановления Апелляцией вынесла решение, которым отказала стороне обвинения в полном объеме.

Практику необъективного затягивания расследования, ограничивая при этом права человека надо прекращать. И это решение очередное подтверждение этому. Это должна быть жирная точка в вопросе сроков расследования по делу Андрея. Но мы не удивимся, если будет что-то подобное, что не разрешено УПК, но "прямо не запрещено" со слов прокурора в суде", - написал Носов.

По словам компании "Миллер", сторона обвинения в своем ходатайстве просила продлить срок расследования еще на 6 месяцев с целью осуществления "ряда" следственных действий.

"Можем констатировать окончание апогея в деле Андрея Коболева с продлением срока досудебного расследования, который длился более двух месяцев", - добавили в компании.

Напоминаем:

ВІДЕО ДНЯ

Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу прокурора на решение ВАКС, который отклонил ходатайство о продлении срока досудебного расследования по делу о премиях экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

Следственный судья ВАКС 17 апреля продлила на 2 месяца срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

После решения ВАКС, который снова отказал в продлении сроков расследования, прокурор САП завершил досудебное расследование по делу в отношении экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Высший антикоррупционный суд оставил без рассмотрения повторное ходатайство стороны обвинения о продлении до 6 месяцев сроков досудебного расследования по делу о премиях экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Ранее следственный судья ВАКС уже отказал в ходатайстве о продлении срока досудебного расследования по делу экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

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Экономическая правда