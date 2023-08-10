В июле украинцы приобрели почти тысячу легковых авто, ввезенных из Китая

В июле 2023 года украинцы приобрели 924 легковых авто, ввезенных из Китая. Из этого количества 616 авто - новых, 308 - подержанных.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

При этом абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 83%.

Отмечается, что самыми популярными моделями легковушек китайского происхождения, которые в июле прошли свою первую регистрацию в Украине, были Volkswagen ID.4 (326 ед), Volkswagen ID.6 (70 ед.) и DongFeng\Honda M-NV (64 ед.).

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Также в топ-5 Toyota BZ4X - 52 ед. и Honda E - 50 ед.

Напомним:

В июле автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс гибридных легковых авто - это рекордный показатель за последние 19 месяцев.

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В июле украинский автопарк пополнили 18,8 тысяч подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа.

Украинский автопарк в течение июля пополнили 3464 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV), по сравнению с июньским результатом количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 11,5%.

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Экономическая правда