В июле украинцы приобрели почти 3,5 тысячи электромобилей

Украинский автопарк в течение июля пополнили 3464 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV), по сравнению с июньским результатом количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 11,5%.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с июлем 2022 года этот показатель вырос вдвое.

Среди 3464 зарегистрированных в июле электромобиля 586 ед. - новые, и 2878 ед. - подержанные.

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Из этого количества: легковых - 3389 ед. (новых - 581 шт., бывших в употреблении - 2808 шт.); коммерческих - 75 ед. (новых - 5 шт., бывших в употреблении - 70 шт.).

Самым популярным новым электромобилем на рынке в июле был Volkswagen ID.4 - 214 ед. Далее следуют Volkswagen ID.6 - 44 ед. и FAW Toyota BZ4X - 38 ед.

Также в топ-5 Honda E - 36 ед. и DongFeng\Honda M-NV - 32 ед.

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Среди впервые зарегистрированных подержанных электромобилей продолжает лидировать Nissan Leaf - 535 ед. Далее следуют Volkswagen e-Golf - 394 ед. и Tesla Model 3 - 289 ед.

Также в топ-5 Tesla Model Y - 190 ед. и Renault Zoe - 155 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 16 тыс ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Напомним:

В июле украинский автопарк пополнили 18,8 тысяч подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа.

Экономическая правда